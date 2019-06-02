Samsung 推 100W 極速充電！最快將於 Galaxy Note 10 系列採用？

Samsung 剛剛公布了全新的 100W （20V / 5A）充電技術，讓不少用家十分期待； 另因坊間早前曾傳出 Samsung Galaxy Note 10 系列將會備有 25W 以上的快充技術，故 Samsung 100W 極速 PD 充電技術極有可能在 Galaxy Note 10 系列現身。（文：黎生）

Samsung 日前正式公開發表了全新 100W 極速 PD 充電技術，透過自家研究的 SE8A 及 MM101 晶片，以讓未來的 Samsung 產品可以極速進行充電。據 Samsung 所發表的資訊，SE8A 將備有 Power Delivery（PD）控制晶片，以確保只有合規格的綫材才能使用，而 MM101 則提供濕度檢測，確保裝置不會在受潮環境下充電，以確保充電的安全性。

到底 100W 充電有多快呢？雖然 Samsung 尚未公布相關數據，但大家可以參考由小米開發的 100W Super Charge Turbo 充電技術的數據。小米聲稱在新的充電技術下，只需要 7 分鐘便可以將一枚 4,000 mAh 的電池由 0% 充電至 50%，而充電至 100% 亦只需要 17 分鐘。

要使用 100W 極速 PD 充電技術，用家必須搭配專用線材及火牛。

由於 SE8A 及 MM101 晶片已分別量產及推出試用版，相信坊間很快就會有相關產品登場。事實上，Samsung Galaxy Note 10 系列亦曾傳出將會搭配 25W 快速以上的充電技術，故 Samsung 的 100W 極速 PD 充電亦有可能在 Galaxy Note 10 系列上出現。

Samsung Galaxy Note 01 不但有嶄新的充電技術，而且更會採用全新潛望式長焦相機。

坊間盛傳 Galaxy Note 10 系列將會分有兩個版本，並分別搭配 4,000 mAh 及 3,400 mAh 電池，若 Samsung 的 100W 極速 PD 充電的效能與小米Super Charge Turbo 充電技術效能相約，那意味 Samsung Galaxy Note 10 兩個版本的 100% 充電時間亦只需要約 17 分鐘及 15 分鐘，速度驚人且相當實用。

來源：PhoneArena、Samsung