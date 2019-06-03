防水喇叭推介 Sony XB12 X-mini KAI X1 W JBL Charge 4

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最新款防水喇叭推介：Sony SRS-XB12可以浮水、船P用不怕掉落海！還有迷你之選X-Mini KAI X1W、XOUNDBAR W，輕鬆放入褲袋卻又大聲夠力；相反還有超重量級JBL Charge 4，家中開泳池派對，十多人聽都夠大聲。

入水能浮！Sony SRS-XB12 EXTRA BASS 可攜式藍牙喇叭

Sony SRS-XB12 EXTRA BASS 可攜式藍牙喇叭不單有IP67高規格防水、更能浮水。（點擊進入介紹文章）
 

X-mini XOUNDBAR W、KAI X1 W 袋得入褲袋的防水喇叭

X-mini主打小巧藍牙小喇叭，名大聲且價錢平，圓球形KAI X1、朱古力棒型XOUNDBAR兩款熱賣品，近排就加穿了一層IPX7防水膠套，袋著去海灘用。（點擊進入介紹文章）

X-mini XOUNDBAR W、KAI X1 W都各有3款顏色選擇

JBL Charge 4 防水喇叭　達30W輸出雙低音 泳池派對之選

JBL Charge 4 藍牙喇叭有IPX7防水，使用特殊開發單元，雙低音喇叭，最高輸出高達30W RMS，20小時續航力，泳池派對之選。（點擊進入介紹文章）

JBL Charge 4 比龍心常常掛在頸那對紅色JBL喇叭更粗更巨型。

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