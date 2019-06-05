macOS Catalina免費Mac更新　Sidecar外接螢幕．WWDC 2019

【macOS Catalina】Apple於WWDC（Apple Worldwide Developers Conference、全球開發者年會）2019中，在有關macOS更新部分，公布將於2019年秋季推出免費、新版macOS 10.15（Catalina）更新，支援以iPad外接螢幕外，最為人關注的是，Apple雖然沒有特意宣布iTunes停止，但亦強調iTunes內功能將由其他App取代，意味iTunes正式完成歷史任務。

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iTunes正式功成身退。 在WWDC上，Apple公開新一代的macOS Catalina，版本號將更新至10.15，當中最大改變是iTunes：與iPhone / iPad / iPod / iPod Touch連動，包括激活新購入蘋果產品、音樂或影片播放、個人音樂 / Podcast 資料庫等工作，但自Apple過去幾年將娛樂部分，分工至Apple Music、Apple Podcasts及Apple TV app，而iCloud亦有激活Apple產品及部分備份功能，因此iTunes在macOS Catalina的功能逐漸消失下，Apple亦將iTunes工作分配到其他app上，正式結束iTunes由2001年開始18年任務。

介紹macOS Catalina時亦提到近年的Apple Music、Apple TV app都能取代iTunes。【Apple】

macOS Catalina 將於本年秋季推出 【Apple】

而在macOS Catalina推出口，接駁蘋果產品後的備份功能，將交由整合macOS系統的備份、激活功能，接駁Mac連接系統Finder及10.15後新加的Sidecar功能，並用以取代iTunes 3款App包括：

Sidecar：以iPad作為副螢幕

macOS Catalina結束iTunes後，另一個新增的SIdecar功能，除了作為iPhone / iPad連接使用外，最重要的功能在於利用用家的iPad，作為桌面的一塊畫板，可在Mac中以iPAD作為副螢幕操控Mac甚至支援繪畫app當作畫板之用。支援軟件包括Final Cut Pro X、Adobe Illustrator、全線iWork辦公室軟件及文件，其餘第三方廠商支援軟件有待公布。

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