ASUS ZenFone 6 旗艦級5000mAh大電量玩翻轉鏡頭、預訂送128GB卡

ASUS 在 5 月時於西班牙發表全新一代 Zenfone 6，破除「ZenFone 系列結束」的傳聞，同時也為系列強調全新的旗艦定位，CEO 施宗棠在訪談間就講明 ASUS 手機今後將堅持走精品路線。 而今日（6 月 6 日）在香港舉行上市發布會的 ASUS ZenFone 6，也的確相當有旗艦味道，然而在售價上保留了十足的競爭力！

ASUS ZenFone 6，除了使用目前流行的全面屏幕、 Qualcomm Snapdragon 855 處理器，更採用了旗艦智能機上面首見的 5000mAh 大電池以及「三卡」配置。

ASUS ZenFone 6 全機採用 Gorilla Glass 6 強化玻璃包覆，用上了目前流行的全面屏（蔡浩騰 攝）幕

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而 ASUS 今個系列重點，當然就是其可以讓用戶自行設定角度、隨時將主鏡頭變成前鏡頭用的可翻轉雙鏡頭，在早前 DxOMark 的測試當中，ASUS ZenFone 6 更憑此鏡頭獲得了 98 分的高分，進佔該榜榜首。

ZenFone 6 採用雙鏡頭設計，分別為 4800 萬像素的 Sony IMX586 主鏡頭以及 1300 萬像素、125° 視角的超廣角鏡頭。官方強調此鏡頭模組內用上了液態金屬，比採用不銹鋼堅軔 4 倍、更輕 20％。

在售價方面，一如早前官方的「預言」，ASUS ZenFone 6 的起步價將不過＄5000。ZenFone 6 將於 6 月 12 日正式在港上市，並推出兩個版本，分別為 6GB RAM + 128GB ROM 以及 8GB RAM + 256GB ROM，價錢為 $4,998 以及 ＄5,798。

ASUS ZenFone 6 的其中一個優勢，就是除了雙 SIM 卡之外還可以再插入一張額外的 MicroSD 卡，故 ASUS 方面亦推出了「VIP 獨家優惠」由即日起至 6 月 12 日期間，現有的 ASUS ZenFone / PadFone 用戶於官方網站成功登記，購買 ZenFone 6 後即可以到換領中心換取 128GB MicroSDXC 卡一張、AirSIM 無國界上網卡，以及額外獲得多一年的保養，對於 ASUS 的舊機用戶而言有一定吸引力。