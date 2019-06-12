iPhone 不一定要中國製造　富士康可隨時為 Apple 在其他地區生產

iPhone 過去一直由富士康由中國的廠房組裝，廉價的生產力一直是 Apple 龐大利潤的主要原因之一。不過隨著美國將會對中國製產品加徵 25% 稅項，Apple 似乎必須作出抉擇。富士康表示，所有提美的 iPhone 都可以由中國之外的廠房生產，難道「中國製造」將成絕唱？

富士康芯片業務負責人劉揚偉早前回應 Bloomberg 及華爾街日報的查詢時指，廠方 25% 的生產力其實是中國以外的地方，若果 Apple 有需要，富士康可以將所有供美 iPhone 轉由中國以外廠房生產。若果Apple 選擇將在美國本土發售的 iPhone 轉由中國以外廠房生產，的確可以避免 25% 美國政府加徵的關稅。

在美國銷售的 iPhone 將可能由中國以外的廠房生產，去避免美國新開徵的關稅。（林勇攝）

The Verge 就引述 Bloomberg 的分析指出，若果將關稅轉嫁消費者身上，可能令 iPhone 售價提升 9 到 16 個 %，而且有機會流失 10 到 40 個 % 的市場。若果 Apple 選擇將有關成本自行吸收，會令 Apple 盈利下降 6 至 7％。

富士康最近已經為 Apple 將在印度發售的 iPhone 轉移到當地生產，以避免印度最近開徵的入口稅項。不過，Apple 的兩難之處在於中國將會應對美方的稅項，為美國入口產品開徵新稅；Apple 要同時避免多地的稅項，似乎並非一件容易的事。記者反而有點好奇，科扳產品的買家當中有不少的產地控，以後美國版的 iPhone 會否因為這個原因，而變得特別搶手呢？