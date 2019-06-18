一代未出就有二代？Samsung、華為分別流出下代柔性屏手機

即使 Samsung Galaxy Fold 及華為 Huawei Mate X 不斷延期推出市場，但廠商其實已急不及待地就二代進行研發，坊間更直接流出 Samsung 及 Huawei 下代柔性屏產品的專利圖，是否是時侯將期待轉移到他們的下一代、而非目前一直未能見街的初代實驗作？（文：黎生）

本來摺屏手機是 2019 年最讓人期待的產品，但 Samsung Galaxy Fold 及 Huawei Mate X 均因為不同原因，不約而同地將開售日改期，使市場上還是只有一部名不經傳的 FlexPai 摺屏手機開售，實在讓人惋惜。不過，即使第一代摺屏產品還未能正式推出市場，Samsung 及 Huawei 就已著手研發更新穎的下代設計，不禁讓人有種「坐這山、望那山」的感覺。

Samsung Galaxy Roll 可以將屏幕卷起至機背，設計頗為精妙。

據 Samsung 流出的資料顯示，Samsung 不但有意推出 Galaxy Fold 摺屏手機，更可能會推出名為「 Galaxy Roll 」的新柔性屏手機。有別 Galaxy Fold 的摺疊設計，Galaxy Roll 會將屏幕卷進機身之內，使用時再將其直接拉出。不過 Samsung Galaxy Roll 的滾筒屏幕設計難度看似比 Galaxy Fold 更複雜，而 Galaxy Fold 已因為設計問題而要暫緩推出，那 Galaxy Roll 的情況確實更讓人擔心。

至於 Huawei 方面，則流出了採用雙摺屏幕設計 Mate X2。而且用戶更可以固定屏幕摺疊角度以作腳架使用，功能相當有趣，加上雙摺設計可將產品尺吋由平板變為電話，更方便用家使用。

但坊間盛傳 Huawei Mate X 延期推出的原因可能與來自美國的 3M 公司不再供應粘膠劑，加上 Huawei 未來的產品能否使用 Android 系統還是一個未知之數，所以 Huawei Mate X2 是否真的能推出市場，亦是一個大謎團。

Huawei Mate X2 採用雙摺設計，摺合起來體積與一般手機無異，但打開後屏幕面積就更大

但坊間盛傳 Huawei Mate X 延期推出的原因可能與來自美國的 3M 公司不再供應粘膠劑，加上 Huawei 未來的產品能否使用 Android 系統還是一個未知之數，所以 Huawei Mate X2 是否真的能推出市場，亦是一個大謎團。

來源：AndroidAuthority、LetsGoDigital