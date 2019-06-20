iPhone 5G 版 2020 年推出　分析師：6.7 吋大屏幕登場！

iPhone 5G 版將於 2020 年登場！最強分析師郭明錤日前爆料，指 Apple 將會在 2020 年下半年推出 3 款全新 iPhone 系列，除正式加入 5G 連線外，其中現時 iPhone XS Max 的後繼機更會將屏幕提升至 6.7 吋巨屏幕水平！

天風國際分析師郭明錤向有最強分析師的外號，日前他引述供應鏈消息，指 2020 年下半年公布的新 iPhone（iPhone XII？），將會加入 5G 連線功能，而且將會改用全新的屏幕大小尺寸。

iPhone XS 及 XS Max 的後繼機，將會由 5.8 吋及 6.5 吋屏幕，更改為 5.4 吋及 6.7 吋屏幕。（設計圖片）

現時 iPhone XS、XS Max 及 XR 的屏幕大小分別為 5.8 吋、6.5 吋及 6.1 吋，前兩者為 OLED 屏幕，而 XR 則使用 LCD 屏幕。根據郭明錤的消息，2020 年新 iPhone 的 XS 及 XS Max 後繼型號，將會分別改為 5.4 吋及 6.7 吋的 OLED 屏幕，令兩機之間的差距及市場定位更加明顯。這兩台後繼機預計將會使用 Qualcomm 提供的 5G 數據機，以及用上由 Broadcom 提供的無線訊號放大器。

至於 iPhone XR 的後繼機將維持 6.1 吋屏幕大小，但就會由 LCD 屏幕升級至 OLED 屏幕，不過相信 XR 系新機在 2020 年將維持使用 4G LTE 連線，要等到 2021 年才會全線 iPhone 升級為 5G。

郭明錤預計，Qualcomm 及 Apple 早前的協議當中，可能包括 Qualcomm 向 Apple 提供部分 5G 網絡連線技術的源碼，容許 Apple 開發自家的 5G 相關技術。Apple 預計會在 2022 到 2023 年間完成自家 5G 數據機的開發，可以減低到 Qualcomm 的依賴。Qualcomm 將會在今年在全球多個市場，跟 Android 陣營合作推出多台 5G 旗艦手機，若果 iPhone 5G 版要最快到 2020 年才正式面市，會否影響大家對今年度 iPhone 的購買意欲？