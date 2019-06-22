Apple迷留意！連鎖店推出iPad Mini 2019限時優惠！全線減$200

衛訊近日針對iPad Mini 推出限時優惠，由即日至6月25日，凡購買Apple Mini均可享有減$200 優惠，由於Apple產品的定價一向硬淨，甚少調整售價，若近期想入手 iPad 的讀者絕對值得留意一下。

引述 Wilson 6月19日的最新消息，iPad mini （2019）售價如下：

iPad mini (2019) 64GB (LTE) $3999 iPad mini (2019) 256GB (wifi) $4099 iPad mini (2019)256GB (LTE) $5099

規格方面，iPad mini 配備Apple A12 bionic處理器，並支援 Apple Pencil，配上 7.9″ Retina 顯示屏，並附設 Touch ID 功能。機身厚度 6.1mm，重量僅 300.5g，可惜就未用上全面屏設計。據官方數字，充滿電後，最長可使用 10 小時。另備有銀色、灰、金色可供選擇；容量則設 64GB 及 256GB，又如以往一樣設 Wi-Fi 或 Wi-Fi + Cellular 版。

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