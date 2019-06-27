Samsung Galaxy A40s $1700樓下有交易 三星 2019 A 系列減價！

Samsung Galaxy A40s 近日市場低見 $1698，此機配有6.4吋的Galaxy A40s 配備 Exynos 7904 處理器，內建6GB RAM + 64GB ROM，而且三星 2019 A 系列為2019年4月出品，短短3個月就有優惠價，相當抵用。

在四月時 Samsung 一口氣發布了5部 Galaxy A 系列手機，橫掃整個入門至中高階市場，當中包括主打入門機市場的 Galaxy A20，中階機的 Galaxy A40s 及 Galaxy A60，中高階級別的 Galaxy A70 及高階機 Galaxy A80。

雖然各款手機都有其賣點，不過在這系列中 Galaxy A40s 的定位就相當雞肋。規格雖比入門的 Galaxy A20 高，但建議零售價差距達$500，而且又沒有NFC 功能，就算內置 5000mAh 大電，吸引到方面都不及 $1,498 的 Galaxy A20 及 $2,498 的 Galaxy A60，所以推出之時筆者都認為 Galaxy A40s 只屬陪跑的性質推出市場。

據 6月26日的衛訊的最新售價顯示，Galaxy A40s 現價報 $1698，規格方面，6.4吋的Galaxy A40s 配備 Exynos 7904 處理器，內建6GB RAM + 64GB ROM，搭載1300萬像主鏡、500萬像景深鏡500萬像廣角鏡，另有1600萬像自拍鏡頭，電池容量為5000mAh。

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