MacBook 蝴蝶式鍵盤將被取代　全新鉸剪式鍵盤今年登場

MacBook 自從 2015 起，以蝴蝶式鍵盤取代傳統的鉸剪式鍵盤設計，不過自推出以來效果不甚理想，Apple 亦已經不止一次為蝴蝶鍵盤推出維修方案。近日天風國際證券有最強分析師稱號的郭明錤表示，Apple 將會重新設計鉸剪式鍵盤，並會在 2019 年底開始取代蝴蝶式鍵盤。

天風國際證券分析師郭明錤向來有最強分析師稱號，多次憑著供應鏈的消息來源，準確預測 Apple 新產品功能。郭明錤日前就表示，Apple 將會使用一種全新設計的鉸剪式鍵盤，配合玻璃纖維物料強化按鍵，去取代自 2015 年在 MacBook 系列上推出以來，問題天天多的蝴蝶式鍵盤設計。

郭明錤表示， Apple 將會以重新設計的鉸剪式鍵盤，取代問題一直多的蝴蝶式鍵盤。（林勇攝）

Apple 當初引入蝴蝶式鍵盤，取代舊式的鉸剪式鍵盤，主要是希望透過減少鍵盤所佔的物理空間，令 MacBook 系列機身可以更加纖薄。不過經歷 4 代的蝴蝶式鍵盤，似乎仍然無法解決鍵程太短，容易因為灰塵或外物阻礙令按鍵無法使用，及不太耐用等問題。Apple 雖然為多款使用蝴蝶式鍵盤的 MacBook，提供延長達 4 年的鍵盤維修方案，不過長遠來說，蝴蝶式鍵盤的歷史任務似乎終於走到盡頭。

Apple 當初設計蝴蝶式鍵盤，原意是希望減少鍵盤空間去令機身更纖薄。（Apple）

郭明錤指 Apple 正在研發新一代的鉸剪式鍵盤，並以玻璃纖維強化按鍵，並會在 2019 年稍後推出的 MacBook Air，及 2020 年推出的新 MacBook Pro 中，開始取代蝴蝶式鍵盤。郭明錤表示，新一代的鉸剪式鍵盤擁有比蝴蝶式鍵盤更長的鍵程，令輸入更加準確容易，而且製作成本雖然仍高於普通鍵盤，但就比蝴蝶式鍵盤便宜；一般用戶應該很難從使用中，感覺到全新鉸剪式鍵盤增加了的厚度。

不過，全新的鉸剪式鍵盤將不會出現在今年傳聞中的 16 吋 MacBook Pro，以及另一款同樣傳聞中的新 13 吋 MacBook Pro 之中。大家若果準備購買新 MacBook 的話，似乎應該將這個新設計考慮在內。