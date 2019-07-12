【Microsoft】微軟推「Windows 1.11」 App將文明回到1985年！

1985 年，微軟推出了第一個操作系統——Windows 1.0。時隔34年，微軟又發布了一個名為Windows 1.11的app，它完全模仿了1985年的Windows 1.0操作系統，能夠讓你重溫古早的Windows面貌。

但它並非只是為了懷舊。實際上，這是微軟與 Netflix 聯合開發的一款app，目的是為了宣傳Netflix 最新推出的科幻劇《怪奇物語》第三季，劇裡的情節同樣發生在 Windows 1.0 誕生的那一年。可以說，它是披著Windows 1.0 外皮的一款遊戲。

但在新的Windows 1.11 app 中，你依然可以進行一次「1985 Windows」的複古之旅。它界面風格元素都和Windows 1.0 一樣，比如MS-DoS 操作系統、Paint 圖形編輯器、音效、字體，還有經典程式小畫家、小作家、小遊戲等等，你甚至還可以看到因當時的CRT 螢幕而顯得有點彎曲的界面。

App 以《怪奇物語》世界觀為背景，根據劇集內容設計了各種歷險尋寶遊戲，一打開，就會提示你app裡面發生了一些奇怪的事情，你可以打開各種文件，並釋放新的文件，從裡面的信息來開展遊戲並「拯救世界」。

這個過程還隱藏了第三季的彩蛋，需要用戶自己在遊戲的過程中去挖掘。鑑於這部劇的驚悚設定，所以你也不可避免地會感受一下里面毛骨悚然的打怪情節，不過對於恐怖遊戲愛好者或許也是一種樂趣。

上周微軟還在twitter上發布預告片，暗示將推出全新的Windows 1.0。現在資深老用戶的心情可能從飽含期待的「哇」變成了面無表情的「哦」。但是對於更多年輕用戶來說，這確實能讓他們「回到」1985年代，看看早期的Windows系統是什麼景觀。

鑑於這部劇的驚悚設定，所以你也不可避免地會感受一下里面毛骨悚然的打怪情節，不過對於恐怖遊戲愛好者或許也是一種樂趣。（Windows 1.11）

當年，Windows 1.0是首個對個人電腦操作平台進行用戶圖形界面的嘗試，由於研發十分複雜，多次延後發佈時期，甚至當時被媒體稱「這是世界上最長一出肥皂劇，讓人不忍卒看。」但1985年5月，比爾蓋茨帶著 Windows 1.0演示版正式展出後，宣告了DOS操作系統的終結，微軟由此進入了Windows時代。

無論如何，現在推出的Windows 1.11 app 也是一種新形式的紀念。不過這款app目前只在美國地區提供，是否會部署到其他地區還不得而知，點擊這裡可以了解和下載。

另外，微軟還順帶推出了1985年Windows及《怪奇物語》第三季的主題壁紙，以及和Netflix 合作的相關遊戲與程式編寫教學營等活動。

微軟還順帶推出了1985年Windows及《怪奇物語》第三季的主題壁紙。（Windows 1.11）

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：微軟要用Windows 1.11 App 把你帶回1985年】