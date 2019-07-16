【家電冷知識】唔見遙控可以點開冷氣？一雙手即可解決！

冬天丟掉的遙控器還沒有買，夏天突然就這麼來了，來得沒有一絲防備，空調開不了家裡熱得發慌，又不想趁熱出門接受烈日的審判，沒有空調遙控器就不能將空調打開嗎？

最快僅需兩步，老司機教你沒有遙控器如何啟動空調。讓你瞬間成為迷妹眼中的男神，室友眼中的華佗，相信用不了多久你就會升職加薪當上總經理，出任CEO,迎娶白富美，走向人生巔峰......

01 徒手？開空調

拔下插座，沿著送風口往上是空調挂機的面板，我們需要從面板兩邊小心翼翼（大力出奇蹟）的沿突起物掀開。

拔下插座，沿著送風口往上是空調挂機的面板，從面板兩邊小心翼翼的沿突起物掀開。（中關村在線提供）

徒手開空調？不存在的，你還需要一個細長的棍狀物，比如筆、棉籤等等。

看到這個大大的AUTO了沒有？我們將它按下，空調就會自動開啟自動模式了~

紅圈內的AUTO即為應急時自動模式的按鈕（中關村在線提供）

02 優雅又不失尊貴

當滿身灰塵的你剛把空調打開然後氣喘吁籲從椅子上跳下，猛然發現女神早已摔門而去，本來還想表現表現。沒想到.....

如何在沒有遙控器的情況下優雅的開空調？

拒絕意外，不怕尷尬，遙控器掉了？用這兩款手機就可以啊。

華為P30 Pro

華為P30 Pro搭載7nm雙NPU麒麟980人工智能處理器，8GB RAM搭配最高512GB ROM，內置4200mAh容量電池，支持40W華為超級快充，30分鐘疾速充電70%；同時提供15W華為無線快充及無線反向充電黑科技。軟件方面系列搭載全新EMUI 9.1系統，提供DNA級深度優化；支持AR測量身高、Huawei Share 3.0等新應用，同時推出了手機車鑰匙功能，只需手機即可打開車門、發動汽車引擎、鎖車，暢享便捷出行新體驗。

榮耀V20

榮耀V20搭載了麒麟980處理器，7nm工藝，Mali-G76 GPU，首款內置雙NPU旗艦處理器， AI識圖速率提升120%，CPU性能提升75%，能效提升58% ，GPU性能提升了46 %，能效提升178%。搭載GPUTurbo2.0技術，擁有6GB/8GB+128GB/256GB內存組合，Magic UI 2.0.1操作系統。支持雙卡雙待，搭載LINK TURBO全網絡聚合技術，Wi-Fi與LTE雙網同時在線，確保穩定低時延，聚合高網速。另外續航方面，搭載4000mAh大電池，支持4.5V5A超級快充，30分鐘可充電50%。

03 什麼？你沒錢？

買個手機你沒錢？那這點錢你總有吧？

米家萬能遙控器，圓柱造型，簡約時尚。覆蓋6000+主流家電，360°全向控制，支持與小愛同學互聯，遠程APP控制，定時開關，幫你自動關閉空調或電視，讓你在女神面前優雅盡顯。

還是貴？這個總可以了吧？

ROCK洛克手機紅外遙控器，支持三大主流手機接口，只需要插上手機，就可以讓手機秒變遙控器，智能雲適配電視、空調、機頂盒等紅外遙控電器，自定義多種場景，隨心遙控。

還是嫌貴請徒手拆空調吧，朋友再見~

【本文獲「中關村在線」授權轉載】