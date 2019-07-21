【Lumix FZ1000 II實測】抵玩入門長炮！一吋感光元件配400mm焦距

今年4月，松下﹙Panasonic﹚發布了長焦相機FZ1000 II，這款相機繼承了一代的外觀設計，但整體性能得到大幅提升。作為專業長焦視頻機型，5000 +的價位還是非常值得入手的。一般長焦機型都有美名，一鏡走天下，今天筆者就要來測一下這台FZ1000 II是不是擁有一鏡走天下的能力。
松下（Panasonic）FZ1000 II搭載全新的1吋2010萬像素大型高靈敏度CMOS傳感器，原生感光度為ISO 125-12800，配備等效25-400mm f/2.8-4的徠卡DC Vario-Elmarit變焦鏡頭，可實現16倍的光學變焦。採用了DFD技術和反差式對焦系統，支持4K照片拍攝及30p 4K視頻拍攝，使FZ1000 II實用性大幅提升。
外觀方面，FZ1000 II機身與上一代FZ1000沒有很大的變化，但在性能方面提升不小。最大的變化就是加入了觸控屏，並將屏幕像素從原來的92萬提升到了236萬，操作更方便。
松下（Panasonic）FZ1000 II相機儘管是一台一英寸底的機型，但從規格上看其追求的顯然並不是便攜小巧，而是將其定位為一款專業的長焦視頻機，賦予了其非常強大的視頻拍攝性能。新機器最大的升級在於鏡頭焦段範圍擴大到了25-400mm，與此同時還有著f/2.8-4.0的最大光圈，這樣的規格可以說是非常吸引人的。接下來就位大家帶來詳細的評測內容。
既然說到它的長焦能力，那麼首先我們就來感受一下FZ1000 II的長焦鏡頭。
從動圖和100%放大區域截圖來看，松下（Panasonic）FZ1000 II的變焦能力真的不錯，400mm遠端成像清晰，不過拍攝當天風比較大，這裡還是推薦朋友們使用長焦鏡頭拍視頻最好配一個三腳架。
看過變焦，下面我們來測試一下控噪能力。松下（Panasonic）FZ1000 II相機原生感光度為ISO 125-12800，最高可擴展至ISO 25600。筆者在相同的曝光條件下針對其原生各檔感光度進行了測試，同時關閉了相機的機內降噪功能，一起來看看它的表現。
松下FZ1000 II相機控噪能力測試結果﹙中關村在線提供﹚
通過測試可以看到，這台松下（Panasonic）FZ1000 II相機在控噪方面還是有著不錯的表現，ISO在400以下畫質表現很好，ISO 400-800開始出現部分噪點，ISO過1600噪點較為明顯，而過了3200就出現大面積噪點。不過作為一英寸底的相機，這樣的控噪表現還是比較讓人滿意的。
看過控噪能力，接下來我們來測試這台相機對焦與連拍性能。
從視頻中可以看到，FZ1000 II的對焦速度非常快，筆者針對遠近不同的位置進行對焦，在實際操作中沒有延遲，整個過程準確迅速。從視頻截圖來看，當對焦點位於遠處的樓，較近的松樹葉被虛化的很好，焦點位於樹葉上的時候背景也得到了很好的虛化效果，且焦平面很清晰。
接下來是追焦連拍測試。
連拍畫面100%放大截圖﹙中關村在線提供﹚
松下（Panasonic）FZ1000 II相機支持最高12張/秒的高清連拍，這樣的表現結合其400mm的長焦端，讓這台相機能夠進行運動場景的拍攝或是記錄鳥類飛行的瞬間。實際測試時可以看到，高速連拍可以清晰地記錄下車輛行駛的過程，同時在畫面細節上也有不錯的表現。
下面就是最關鍵的一項——視頻測試。
松下FZ1000 II支持9種視頻拍攝質量﹙中關村在線提供﹚
松下（Panasonic）FZ1000 II支持9種不同視頻質量的拍攝，最高支持3840×2160 30p/100Mbps碼率的規格。下面我們一起來看4K視頻實拍。
不論是從視頻來看，還是將視頻截圖來看，鴿子的細節部分比如眼睛和羽毛都拍的非常清晰，長焦端手持拍攝防抖介入的效果不突出，建議在日常使用配備三腳架；不過在廣角端，畫面防抖的效果就很好了。 30p的流暢度可以滿足直播和Vlog的拍攝。
接下來我們一起來看看FZ1000 II的實拍樣張展示。
點擊下圖看實拍展示▼
4K視頻樣片：
評測總結：隨著時代不斷發展，越來越多的用戶對4K視頻和遠攝能力有著較高的需求，而智能手機的拍攝性能目前滿足不了這些拍攝需要，單反相機的變焦鏡頭又失去了便攜性。而鬆下FZ1000 II相機憑藉輕巧的機身和舒適的握持手感，加上優秀的拍攝性能，足以實現一鏡走天下。一英寸2010萬像素傳感器，配合松下自家優秀的視頻調教，作為一款橋式相機，操作簡單易上手，5498的售價還是頗有性價比的。總的來說，松下FZ1000 II是一款值得入手且很好用的長焦相機、視頻相機。
優點：
視頻性能出色
鏡頭素質優秀
操控簡單易上手
機身輕便，握持舒適
價格適中，較高性價比
|松下FZ1000 I
|主要性能
|上市日期 2019年03月
|產品類型 消費﹑長焦
|操作方式 全手動操作
|傳感器類型 Live MOS
|最大像素數 2090萬
|有效像素 2010萬
|光學變焦 16倍
|最高分辨率 4608×3456
|圖像分辨率 [4:3]4864×3648（17.5M）（L）/3456×2592（9M）（M）/2432×1824（4.5M）（S）
[3:2]5472×3648（20M）（L）/3888×2592（10M）（M）/2736×1824（5M）（S）
[16:9]5472×3080（17M）（L）/3840×2160（8M）（M）/1920×1080（2M）（S）
[1:1]3648×3648（13.5M）（L）/2592×2592（6.5M）（M）/1824×1824（3.5M）（S）
|高清攝像 4K超高清視頻（2160）
|镜頭特點
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鏡頭類型 伸縮式
|等效35mm焦距 25-400mm
|鏡頭结構 11組15片（5個非球面鏡片/8個非球面/4個ED鏡片）
|鏡頭說明 徠卡VARIO-ELMARIT鏡頭，實際焦距：f=9.1-146mm
|鏡頭用途 廣角﹑長焦
|對焦方式
AFS（單次），AFF（靈活），AFC（連續），MF 普通，微距自動對焦，微距變焦，打開，關閉快速自動對焦（智能自動），光線不足自動對焦，自動對焦，AE 鎖定按鈕，自動對焦區域選擇，自動對焦跟踪，眼傳感器自動對焦，峰值對焦，單張自動對焦（將自定義功能表中的Fn 按鈕設置為AF-ON）
|對焦區域 面部，人眼檢測，追踪，49區，自定義多區，1區（靈活，可擴展），精確
|對焦輔助方式 對焦輔助燈
|對焦範圍 廣角：30mm-無窮遠，長焦：1m-無窮遠
|近拍距離 廣角：30mm-無窮遠，長焦：1m-無窮遠
|最大光圈 F2.8-F4.0
|光圈範圍 廣角：F2.8-F8.0
長焦：F4.0-F8.0
|顯示功能
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顯示屏類型 旋轉屏，高清屏，觸摸屏
|顯示屏尺寸 3英寸
|顯示屏像素 236萬像素液晶屏
|菜單語言 日語，英語，德語，法語，意大利語，西班牙語，俄語，繁體中文，簡體中文，韓語
|實時取景 支持
|取景器類型 電子
|取景器描述 0.39英寸OLED實時取景器，236萬像素，視野率約為100%，放大率約為1.88倍/0.7倍
|快門性能
|快門類型 機械電子快門
|快門速度 靜止圖片：60-1/4000秒（機械快門） 靜止圖片：1-1/16000秒（電子快門） 手控快門大約120秒 運動圖片： 1/25-1/16000秒 1/2-1/16000秒（創意視頻M模式/MF模式）
|閃光燈
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閃光燈類型 內置
|閃光模式 自動，自動/紅眼消除，強制閃光，強制閃光/紅眼消除，慢速同步，慢速同步/紅眼消除，強制關閉
|閃光範圍 廣角：0.3-13.5m，長焦：1.0-9.5m
|曝光控制
|曝光模式 程序自動曝光(P)，光圈優先(A)，快門優先(S)，手動曝光(M)
|測光方式 智能多重測光，中央加權測光，點測光
|白平衡 自動，預設（日光，陰天，陰影，鹵素燈，閃光燈，白平衡預設1，白平衡預設2，白平衡預設3，白平衡預設4，色溫（ 軸可調整））
|感光度 自動，i.ISO，80，100，125，200，400，800，1600，3200，6400，12800，25600（擴展 ISO）（可更改至 1/3EV步長）
|場景模式 清晰肖像，柔膚，背光柔和，背光清晰，輕鬆氛圍，可愛孩子的臉部，獨特風景，蔚藍天空，浪漫晚霞，生動晚霞，閃光水面，清晰夜景，酷炫星空，溫暖夜景，藝術夜景，閃亮燈飾，清晰夜間肖像，花卉柔焦，美味食物，可愛甜品，移動寵物拍攝，清晰運動拍攝，單色，全景
|拍攝性能
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防抖性能 光學防抖（OIS+）
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短片拍攝
4K視頻：
|自拍功能 2秒，10秒，10秒（3張圖像）
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連拍功能 支持（最高約12張/秒）
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特技效果
富有表現力，鄉愁懷舊，舊時光濾鏡，高基調，暗色調，深棕色，單色，動態單色，顆粒單色，柔滑單色，印象藝術，高動態，正片負衝，玩具相機效果，鮮豔玩具相機效果，漂白效果濾鏡，微型畫效果，柔焦，幻覺濾鏡，星光濾鏡，單點色彩，陽光濾鏡（22個濾鏡）
|存儲參數
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存儲卡類型 SD/SDHC/SDXC卡
|文件格式 圖片：JPE，RAW，DPOF
視頻：AVCHD，MP4
|電池性能
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電池類型 鋰电池（1200mAh）
|續航能力 360張（根據CIPA標準）
|其它参數
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HDMI
|無線功能 WiFi，藍牙
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麥克風/揚聲器 立體聲/單聲道
|打印模式 PictBridge
|其他性能
照片風格：標準，生動，自然，黑白，風景，肖像，自定義，Cinelike D 編輯能力：對比度，銳度，降噪，飽和度，色調，濾鏡效果 播放模式：全部，幻燈片放映，過濾播放（僅圖片，僅視頻，所選類別，收藏），日曆 畫質模式：RAW，RAW+精細，RAW+標準，精細，標準
|外觀設計
|外形特點 大屏幕
|外形尺寸 98.5×130.7×136.8mm
|產品重量 831g
|相機附件
|包裝清單
松下 FZ1000 II x1 電池充電器 x1 電池組 x1 USB數據線 x1 交流電源線 x1 鏡頭遮光罩 x1 鏡頭蓋 x1 熱靴罩 x1 DVD x1
|保修信息
|保修政策 全國聯保，享受三包服務
|質保時間 1年
|客服電話 400-810-0781；固話：800-810-0781
|電話備注 24小時電話服務
|詳細内容
松下嚴格遵守國家“三包”規定，服務網點覆蓋全國，提供上門服務。解答顧客對產品及服務有關諮詢，受理所有產品報修，解決顧客服務投訴。 2個工作日內解決或提出明確的解決方案，對所有的安裝，維修服務進行回訪。秉承“服務就是心滿意足”的理念，並遵循“顧客滿意第一”的宗旨，不斷提高客戶服務的質量。
【本文獲「中關村在線」授權轉載】