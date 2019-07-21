【Lumix FZ1000 II實測】抵玩入門長炮！一吋感光元件配400mm焦距

今年4月，松下﹙Panasonic﹚發布了長焦相機FZ1000 II，這款相機繼承了一代的外觀設計，但整體性能得到大幅提升。作為專業長焦視頻機型，5000 +的價位還是非常值得入手的。一般長焦機型都有美名，一鏡走天下，今天筆者就要來測一下這台FZ1000 II是不是擁有一鏡走天下的能力。

松下（Panasonic）FZ1000 II搭載全新的1吋2010萬像素大型高靈敏度CMOS傳感器，原生感光度為ISO 125-12800，配備等效25-400mm f/2.8-4的徠卡DC Vario-Elmarit變焦鏡頭，可實現16倍的光學變焦。採用了DFD技術和反差式對焦系統，支持4K照片拍攝及30p 4K視頻拍攝，使FZ1000 II實用性大幅提升。

外觀方面，FZ1000 II機身與上一代FZ1000沒有很大的變化，但在性能方面提升不小。最大的變化就是加入了觸控屏，並將屏幕像素從原來的92萬提升到了236萬，操作更方便。

松下（Panasonic）FZ1000 II相機儘管是一台一英寸底的機型，但從規格上看其追求的顯然並不是便攜小巧，而是將其定位為一款專業的長焦視頻機，賦予了其非常強大的視頻拍攝性能。新機器最大的升級在於鏡頭焦段範圍擴大到了25-400mm，與此同時還有著f/2.8-4.0的最大光圈，這樣的規格可以說是非常吸引人的。接下來就位大家帶來詳細的評測內容。

既然說到它的長焦能力，那麼首先我們就來感受一下FZ1000 II的長焦鏡頭。

FZ1000 II變焦展示﹙中關村在線提供﹚

從動圖和100%放大區域截圖來看，松下（Panasonic）FZ1000 II的變焦能力真的不錯，400mm遠端成像清晰，不過拍攝當天風比較大，這裡還是推薦朋友們使用長焦鏡頭拍視頻最好配一個三腳架。

看過變焦，下面我們來測試一下控噪能力。松下（Panasonic）FZ1000 II相機原生感光度為ISO 125-12800，最高可擴展至ISO 25600。筆者在相同的曝光條件下針對其原生各檔感光度進行了測試，同時關閉了相機的機內降噪功能，一起來看看它的表現。

松下FZ1000 II相機控噪能力測試結果﹙中關村在線提供﹚

通過測試可以看到，這台松下（Panasonic）FZ1000 II相機在控噪方面還是有著不錯的表現，ISO在400以下畫質表現很好，ISO 400-800開始出現部分噪點，ISO過1600噪點較為明顯，而過了3200就出現大面積噪點。不過作為一英寸底的相機，這樣的控噪表現還是比較讓人滿意的。

看過控噪能力，接下來我們來測試這台相機對焦與連拍性能。

﹙中關村在線提供﹚

從視頻中可以看到，FZ1000 II的對焦速度非常快，筆者針對遠近不同的位置進行對焦，在實際操作中沒有延遲，整個過程準確迅速。從視頻截圖來看，當對焦點位於遠處的樓，較近的松樹葉被虛化的很好，焦點位於樹葉上的時候背景也得到了很好的虛化效果，且焦平面很清晰。

接下來是追焦連拍測試。

FZ1000 II的追焦連拍性能非常給力﹙中關村在線提供﹚

連拍畫面100%放大截圖﹙中關村在線提供﹚

松下（Panasonic）FZ1000 II相機支持最高12張/秒的高清連拍，這樣的表現結合其400mm的長焦端，讓這台相機能夠進行運動場景的拍攝或是記錄鳥類飛行的瞬間。實際測試時可以看到，高速連拍可以清晰地記錄下車輛行駛的過程，同時在畫面細節上也有不錯的表現。

下面就是最關鍵的一項——視頻測試。

松下FZ1000 II支持9種視頻拍攝質量﹙中關村在線提供﹚

松下（Panasonic）FZ1000 II支持9種不同視頻質量的拍攝，最高支持3840×2160 30p/100Mbps碼率的規格。下面我們一起來看4K視頻實拍。

松下FZ1000 II 4K視頻實拍展示﹙中關村在線提供﹚

不論是從視頻來看，還是將視頻截圖來看，鴿子的細節部分比如眼睛和羽毛都拍的非常清晰，長焦端手持拍攝防抖介入的效果不突出，建議在日常使用配備三腳架；不過在廣角端，畫面防抖的效果就很好了。 30p的流暢度可以滿足直播和Vlog的拍攝。

接下來我們一起來看看FZ1000 II的實拍樣張展示。

點擊下圖看實拍展示▼

+ 6 + 5 + 4

4K視頻樣片：

﹙中關村在線提供﹚

評測總結：隨著時代不斷發展，越來越多的用戶對4K視頻和遠攝能力有著較高的需求，而智能手機的拍攝性能目前滿足不了這些拍攝需要，單反相機的變焦鏡頭又失去了便攜性。而鬆下FZ1000 II相機憑藉輕巧的機身和舒適的握持手感，加上優秀的拍攝性能，足以實現一鏡走天下。一英寸2010萬像素傳感器，配合松下自家優秀的視頻調教，作為一款橋式相機，操作簡單易上手，5498的售價還是頗有性價比的。總的來說，松下FZ1000 II是一款值得入手且很好用的長焦相機、視頻相機。 優點： 視頻性能出色 鏡頭素質優秀 操控簡單易上手 機身輕便，握持舒適 價格適中，較高性價比

松下FZ1000 I 主要性能 上市日期 2019年03月 產品類型 消費﹑長焦 操作方式 全手動操作 傳感器類型 Live MOS 最大像素數 2090萬 有效像素 2010萬 光學變焦 16倍 最高分辨率 4608×3456 圖像分辨率 [4:3]4864×3648（17.5M）（L）/3456×2592（9M）（M）/2432×1824（4.5M）（S）

[3:2]5472×3648（20M）（L）/3888×2592（10M）（M）/2736×1824（5M）（S）

[16:9]5472×3080（17M）（L）/3840×2160（8M）（M）/1920×1080（2M）（S）

[1:1]3648×3648（13.5M）（L）/2592×2592（6.5M）（M）/1824×1824（3.5M）（S） 高清攝像 4K超高清視頻（2160） 镜頭特點

鏡頭類型 伸縮式 等效35mm焦距 25-400mm 鏡頭结構 11組15片（5個非球面鏡片/8個非球面/4個ED鏡片） 鏡頭說明 徠卡VARIO-ELMARIT鏡頭，實際焦距：f=9.1-146mm 鏡頭用途 廣角﹑長焦 對焦方式

AFS（單次），AFF（靈活），AFC（連續），MF 普通，微距自動對焦，微距變焦，打開，關閉快速自動對焦（智能自動），光線不足自動對焦，自動對焦​​，AE 鎖定按鈕，自動對焦​​區域選擇，自動對焦​​跟踪，眼傳感器自動對焦，峰值對焦，單張自動對焦（將自定義功能表中的Fn 按鈕設置為AF-ON） 對焦區域 面部，人眼檢測，追踪，49區，自定義多區，1區（靈活，可擴展），精確 對焦輔助方式 對焦輔助燈 對焦範圍 廣角：30mm-無窮遠，長焦：1m-無窮遠 近拍距離 廣角：30mm-無窮遠，長焦：1m-無窮遠 最大光圈 F2.8-F4.0 光圈範圍 廣角：F2.8-F8.0

長焦：F4.0-F8.0 顯示功能 顯示屏類型 旋轉屏，高清屏，觸摸屏 顯示屏尺寸 3英寸 顯示屏像素 236萬像素液晶屏 菜單語言 日語，英語，德語，法語，意大利語，西班牙語，俄語，繁體中文，簡體中文，韓語 實時取景 支持 取景器類型 電子 取景器描述 0.39英寸OLED實時取景器，236萬像素，視野率約為100%，放大率約為1.88倍/0.7倍 快門性能 快門類型 機械電子快門 快門速度 靜止圖片：60-1/4000秒（機械快門） 靜止圖片：1-1/16000秒（電子快門） 手控快門大約120秒 運動圖片： 1/25-1/16000秒 1/2-1/16000秒（創意視頻M模式/MF模式） 閃光燈

閃光燈類型 內置 閃光模式 自動，自動/紅眼消除，強制閃光，強制閃光/紅眼消除，慢速同步，慢速同步/紅眼消除，強制關閉 閃光範圍 廣角：0.3-13.5m，長焦：1.0-9.5m 曝光控制 曝光模式 程序自動曝光(P)，光圈優先(A)，快門優先(S)，手動曝光(M) 測光方式 智能多重測光，中央加權測光，點測光 白平衡 自動，預設（日光，陰天，陰影，鹵素燈，閃光燈，白平衡預設1，白平衡預設2，白平衡預設3，白平衡預設4，色溫（ 軸可調整）） 感光度 自動，i.ISO，80，100，125，200，400，800，1600，3200，6400，12800，25600（擴展 ISO）（可更改至 1/3EV步長） 場景模式 清晰肖像，柔膚，背光柔和，背光清晰，輕鬆氛圍，可愛孩子的臉部，獨特風景，蔚藍天空，浪漫晚霞，生動晚霞，閃光水面，清晰夜景，酷炫星空，溫暖夜景，藝術夜景，閃亮燈飾，清晰夜間肖像，花卉柔焦，美味食物，可愛甜品，移動寵物拍攝，清晰運動拍攝，單色，全景 拍攝性能

防抖性能 光學防抖（OIS+） 短片拍攝 4K視頻：

3840×2160（4K超清）：25p

3840×2160（4K超清）：23.98p

高清視頻：

1920×1080（全高清）：50p

1920×1080（全高清）：24p

1920×1080（全高清）：25p

1920×1080（全高清）：50i

1920×1080（全高清）：50p

1920×1080（全高清）：25p

1280×720（高清）：25p

標清視頻：640×480（標清）：25p

高速視頻：1920×1080（全高清）：25p 自拍功能 2秒，10秒，10秒（3張圖像）

連拍功能 支持（最高約12張/秒） 特技效果 富有表現力，鄉愁懷舊，舊時光濾鏡，高基調，暗色調，深棕色，單色，動態單色，顆粒單色，柔滑單色，印象藝術，高動態，正片負衝，玩具相機效果，鮮豔玩具相機效果，漂白效果濾鏡，微型畫效果，柔焦，幻覺濾鏡，星光濾鏡，單點色彩，陽光濾鏡（22個濾鏡） 存儲參數

存儲卡類型 SD/SDHC/SDXC卡 文件格式 圖片：JPE，RAW，DPOF

視頻：AVCHD，MP4 電池性能

電池類型 鋰电池（1200mAh） 續航能力 360張（根據CIPA標準） 其它参數

產品接口 HDMI

AV接口

USB2.0

外置麥克風輸入：3.5mm

遠程輸入：2.5mm 無線功能 WiFi，藍牙 麥克風/揚聲器 立體聲/單聲道 打印模式 PictBridge 其他性能 照片風格：標準，生動，自然，黑白，風景，肖像，自定義，Cinelike D 編輯能力：對比度，銳度，降噪，飽和度，色調，濾鏡效果 播放模式：全部，幻燈片放映，過濾播放（僅圖片，僅視頻，所選類別，收藏），日曆 畫質模式：RAW，RAW+精細，RAW+標準，精細，標準 外觀設計 外形特點 大屏幕 外形尺寸 98.5×130.7×136.8mm 產品重量 831g 相機附件 包裝清單

松下 FZ1000 II x1 電池充電器 x1 電池組 x1 USB數據線 x1 交流電源線 x1 鏡頭遮光罩 x1 鏡頭蓋 x1 熱靴罩 x1 DVD x1 保修信息 保修政策 全國聯保，享受三包服務 質保時間 1年 客服電話 400-810-0781；固話：800-810-0781 電話備注 24小時電話服務 詳細内容 松下嚴格遵守國家“三包”規定，服務網點覆蓋全國，提供上門服務。解答顧客對產品及服務有關諮詢，受理所有產品報修，解決顧客服務投訴。 2個工作日內解決或提出明確的解決方案，對所有的安裝，維修服務進行回訪。秉承“服務就是心滿意足”的理念，並遵循“顧客滿意第一”的宗旨，不斷提高客戶服務的質量。

【本文獲「中關村在線」授權轉載】