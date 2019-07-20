【Sony A7R系列】歷代四代機身進化對比！手感更好嗎？

中關村在線消息： 6100萬像素，Sony索尼前幾天剛剛發布了A7R IV全片幅無反相機，以下簡稱A7R4。今天，我們就來給大家對比一下索尼A7 R、A7R2、A7R3、A7R4四代相機在體身上有了什麼樣的變化。

從這兩張圖片中可以明顯的看到從初代A7R相機一直到第四代A7R4相機的機身變化還是非常明顯的 :

第一代索尼（Sony）A7R相機發佈於2013年10月，採用了3600萬像素的全畫幅傳感器設計，連拍速度4張/秒，25點的反差式對焦系統，當時的售價是13580元。第一代A7R的機身也是最輕薄的，不過這個手柄一直被人詬病，因為太短了，所以握持感不好。

Sony 索尼A7R全片幅無反相機（中關村在線提供）

索尼（Sony）A7R2相機發佈於2015年6月，採用了4240萬像素的背照式全畫幅傳感器設計，支持內錄4K，5軸機身防震，連拍速度5張/秒，399點相位對焦系統，25個對比度檢測對焦點，當時的售價是接近20000元。A7R2的機身明顯已經比A7R厚一些，並且手柄的造型也明顯的改善了。

索尼A7R2全畫幅微單相機（中關村在線提供）

Sony索尼A7R3相機發佈於2017年10月，4240萬像素背照式全畫幅傳感器，具備五軸防震，可通過5K (15MP)超採樣拍攝和內部錄製Super 35mm格式拍攝4K影片，399個相位對焦點，425個對比度檢測對焦點，對焦速度提升2倍，當時的售價是23999元。機身方便A7R3比A7R2再次加厚，手柄也繼續加長，握持感更好。

Sony 索尼 A7R3全片幅無反相機（中關村在線提供）

2019年7月，在A7R3僅僅發布了不足兩年時間之後，Sony 索尼A7R4正式發布。A7R4採用了6100萬像素背照式影像傳感器，目前同規格最高。15級動態範圍、10fps連拍並且可以達到68張續航能力、完善的對焦系統並且獲得眼控對焦加持、視頻採用6K超採4K且視頻對焦大升級、續航650張機身耐用性出色。A7R4的上市售價是26999元，也是A7R系列上市售價最貴的一台。

索尼A7R4全畫幅微單相機（中關村在線提供）

2019年7月，在A7R3僅僅發布了不足兩年時間之後，索尼A7R4正式發布。A7R4採用了6100萬像素背照式影像傳感器，目前同規格最高。15檔動態範圍、10fps連拍並且可以達到68張續航能力、完善的對焦系統並且獲得眼控對焦加持、視頻採用6K超採4K且視頻對焦大升級、續航650張機身耐用性出色。A7R4的上市售價是26999元，也是A7R系列上市售價最貴的一台。

四代Sony 索尼A7R全片幅無反相機手柄變化對比（中關村在線提供）

可以看到Sony索尼A7R4的機身厚度和A7R3保持一致，但是手柄的長度再次增加，並且寬度也有略微的增加，這樣做的好處就是會有更好的握持感。

可以看到Sony索尼A7R系列的機身從最早的無反，已經變得不再「微」了。原因之一就是消費者所詬病的手柄握持感，手柄的體積和寬度增加，才能夠提供更出色的握持感受，但是這樣勢必也會增加相機的體積。另外，由於現在相機的性能提昇明顯，不論是靜態圖片還是動態視頻，因此這些設計勢必會增加相關硬件的體積，也就造成機身的厚度越來越厚。

主要性能 上市日期 : 2019年8月

產品類型 : 無反

操作方式 : 全自動操作

傳感器類型 : Exmor R CMOS

傳感器尺寸 : 全畫幅

有效像素 : 6100萬

影像處理器 : Bionz X 鏡頭特點 鏡頭卡口 : 索尼E卡口 顯示功能 取景器類型 : OLED電子 曝光控制 感光度 : ISO 100-32000 拍攝性能 防震性能 : 電子防抖

連拍功能 : 支持（最高約10張/秒） 存儲參數 存儲卡類型 : SD/SDHC/SDXC卡 其它參數 無線功能 : WiFi 外觀設計 外形尺寸 : 128.9×96.4×77.5mm

產品重量 : 580g（僅機身），665g（包含電池和存儲卡）

【本文獲「中關村在線」授權轉載】