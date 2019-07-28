嵌有1萬顆天然鑽石　美國名師設計限量版 AirPods 售價15萬！

蘋果AirPods 耳機已經出到第二代，增加了無線充電盒設計。蘋果AirPods的售價是1299元，配無線充電盒版本是1599元。但是你想過嗎，蘋果AirPods可以賣到20000美元，約合超過15萬元港幣。這究竟是怎麼一回事，15萬的蘋果AirPods有什麼區別？

售價13萬元的蘋果AirPods耳機

原來這個售價20000美元的蘋果AirPods是由美國洛杉磯著名設計師Ian DeLucca所創作的。這位設計師的作品一直讓人瞠目結舌，一般都是無比奢華的定制產品。這次定制的蘋果AirPods耳機則是通過藝術與商業的結合。這次的定製版蘋果AirPods，全球限量25個，不過這個售價，就是限量25萬個，筆者也買不起。

這次的定製版蘋果AirPods耳機之所以可以賣到這麼貴，除了限量25個之外，還設計了10000 顆VVS級別的天然鑽石鑲嵌於表面，非常奢華。充電盒的部分也是定制的，採用了大力士材質打造，讓奢華程度再次升級。為了凸顯本次的設計身份，定制AirPods耳機附有編號和生產日期。

售價13萬元的蘋果AirPods耳機（中關村在線提供）

最後再來看看蘋果官網銷售的普通無線充電版的蘋果AirPods耳機，實際上在同類耳機中售價已經非常昂貴了，但是相比這個15萬元的定製版，還是很便宜的。除了無線充電盒之外，第二代AirPods耳機最大的提升就是搭載了H1芯片，對於這芯片而言，蘋果給出的數據是2倍設備間轉換速度，1.5倍來電接通速度，30%遊戲音頻延遲降低。

筆者自己擁有兩個第一代的AirPods耳機，用這個感覺很好，尤其是在蘋果自身的生態系統中，這個耳機的用途非常廣泛，但是沒有降噪這個是硬傷。15萬元的定製版離我們很遠，但是普通版本的耳機，如果是蘋果手機配套，那麼筆者認為這個耳機還是很好用的。

無線充電版的蘋果AirPods耳機（中關村在線提供）

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