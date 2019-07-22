HK Express正式落戶Asia Miles！互換分數、換免費機票教學

早前國泰正式收購HK Express後，最近終於公布將HK Express落戶於Asia Miles之內，舊有的reward-U 會員的分數可以限時換入Asia Miles戶口中，而且Asia Miles的用戶更可以以分數換購HK Express的機票！

8分換1分

HK Express終於加入Asia Miles，相信是不少喜歡旅行人士的福音，而官方更公布將會讓reward-U 會員分數轉換至Asia Miles之中，以及可以利用Asia Miles來換購HK Express的機票。

現時reward-U 會員可從以下方式繼續賺取積分和兌換獎賞，由即日起至2019年8月20日，reward-U 會員可繼續預訂HK Express機票賺取積分；19年第4季至2019年12月31日，可將現有積分轉換為「亞洲萬里通」里數（以8分reward-U的分數，換1分Asia Miles的分數）。換句說話講，reward-U 預計8月20日之後就會停止入分，相信以後購票都會直接轉換至Asia Miles之內。以廉航的分數轉換Asia Miles而言，8分換1分都算是合理的轉換比例，不過官方指這只是「一次性轉換優惠」，之後訂購HK Express機票，可換取多少Asia Miles分數呢？仍然是未知之數。

如果有購買過HK Express的機票，亦都剔了加入reward-u會員，便可以登入官方網查看積分。（HK Express官方網站）

Asia Miles換HK Express免費機票

掉返轉去想，除了可以利用HK Express的reward-U換Asia Miles分數外，亦可以利用Asia Miles分數來購買HK Express電子券，包括200蚊、500蚊、1000蚊以及1500蚊的電子券。最近以Asia Miles優惠分數換購電子券，如4250分（原價4900分）換200蚊、10000分（原價12100分）換500蚊、19500分（原價24200分）換1000蚊以及28000分（原價36300分）換1500蚊。HK Express電子券可用於購買機票、費用及附加服務，包括行李託運及預先選位費用。但不適用於繳付政府及機場稅項／費用，連同航空公司對乘客徵收之附加費。

（電子券Asia購買日期：2019年07月22日 - 2019年12月31日／有效使用日期：2019年07月29日 - 2020年01月31日）

可以利用Asia Miles分數換Hk Express電子券。（Asia Miles官方網頁）

各電子券優惠價一覽（按下圖放大）

．以購買東京機票為例子

如果利用Asia Miles直接換購，最平只需要30000分便可以換到國泰航空來回經濟客位機票兩張；而現時HK Express買返送去的優惠購票，來回東京機票最平約$798（未連行李費），以28000分得到1500蚊電子券去抵消下，另要再大約補$100蚊。看起來Asia Miles直接換國泰東京機票還優惠，但HK Express可購買的機位更多，而且可以換如石垣島、宮古等平時Asia Miles難以換取的機票，亦都是一個不錯的選擇。

最近HK Express的機票不算太優惠，但如果選擇更換一些更偏門的地方，隨時換HK Express機票仲抵（HK Express官方網頁）

HK Express官方網站（按此）

Asia Miles官方網站（按此）