【One Plus 7、Hauwei Nova 5、紅米K20 Pro】三機攝力比拼！

對於手機市場來說，2000-3000價位（人民幣）是目前國產手機最值得選擇的價位區間，也是各家品牌重開發的必爭之地。國產三大品牌一加（One Plus）、華為、小米在這個價位的代表性模型性價比更突出，特別是在推出一加7、華為nova5、紅米K20 Pro以後，本文拍照對比就是選擇的這三款熱門機型。

首先來說一下網友最關心的價格，這三款手機價格均在2000元-3000元（人民幣）的價格區間。其中紅米K20 Pro（6+64GB）售價2099元（人民幣）起，一加7（8+256）售價2999元起，華為nova 5（8+128）售價2799元（人民幣）起。扎眼一看，紅米最便宜，感覺是它性價比最高，但實際上它的存儲版本也是三款產品中最低的，標準版只有6+64GB存儲，而其他兩款的標準版規格就要比紅米更高，因此三款手機都具備比較高的性價比。

先說一下配置，一加7採用的是主攝+長焦的雙攝組合（並不支持超廣角）；華為nova 5採用的是四鏡頭，主攝+超廣角+微距+景深的組合，配置確實夠高，但它也是四款中價格最貴的，配置高點無可厚非；紅米K20 Pro採用了主攝+長焦+超廣角的組合，三款機型均採用了是Sony IMX586調教下的4800萬鏡頭。評測條件及相關設置：我挑選了白天、夜晚、微距、人像四個場景作為三款手機評測的環境，在多種環境下評測，更能考察手機對樣張的優化能力。拍攝過程我選擇手動對焦，也就是說三款手機的對焦點都是一樣的。三款手機全部開啟HDR模式。

01 微距下紅米解析度較良好

首先看一下正常光線下的微距。第一組，三款手機呈現出的色彩還原度及亮度均保持一致，細節方面，似乎可以發現紅米解析度較良好。 然後我們再來看看微距下拍攝花的場景。毫無疑問，華為nova 5最亮，色彩也是三張照片中最靚麗的，虛化效果也把控的恰到好處，一加7和紅米K20 Pro的解析度較為相近，一加7在調色方面更加精準，而紅米K20 Pro的虛化效果也比較不錯。

再來看一組小黃花的微距對比。結果和上圖白花的差距不大，華為nova 5依舊是亮度最高的，而一加7呈現的效果更加真實，色彩還原度也較為優異，紅米K20 Pro介於兩者之間。總的來說，在微距模式下，華為nova 5會開啟智能優化，加大對畫面的亮度，儘管看上去會更加明亮，但是稍有不慎就會產生過曝的狀況，因此我們建議使用華為nova 5的小伙伴們，在較亮的環境下拍攝微距，盡量關閉HDR模式。一加7和紅米K20 Pro的表現比較接近，似乎後者的光學防抖模式略好一點。

02 正常光線下的一加7更加濃艷

正常光線下，一加7樣張呈現的色彩更加的濃郁；華為nova 5則偏向於寫實派，畫面感更加真實，層次感也比較出色；紅米K20 Pro的解析力及細節則比較亮眼。

03 人像模式下紅米有些偏暗華為調教出色

比較有意思的一點是，在開啟人像模式時，紅米K20 Pro會自動開啟長焦模式，從而放大畫面，並且這種設定是不可調節的。 可以看到，紅米K20 Pro在面部細節上更加真實，還原度更高，但是畫面亮度似乎有些欠缺；華為nova 5無疑是三張中表現最高的，無論是虛化的摳圖效果還是色彩調教，包括面部優化磨皮，讓整張照片顯得鮮活；一加7在刻畫細節方面也比較出色，美中不足的點在於摳圖的細節上不如華為nova 5更加精準。

04 夜景模式下挑戰解析力

接下來是夜景模式。儘管三款手機的夜景模式均採用的多幀合成技術，但在曝光時間上略有差異：華為的曝光時間最長，一加和紅米的差距並不大，緊跟其後。這張圖可以看到，華為nova 5對天空顏色的調教較為精準，觀感上也更加討好眼球；而一加7出現了泛黃的現象；紅米K20 Pro對光的把控還差了點意思。這張圖可以看到，一加7是三張樣張中表現最為清晰的，華為和紅米均出現了「朦」的狀況，而華為在這張圖中將建築頂部的「黃光」調教成了「白光」，美觀程度見仁見智。

05 各有各的好

通過對比我們發現，三款手機在不同場景下的表現均是不同的，沒有出現「某款手機碾壓其他手機」這種一邊倒的現象。這一次測試的結果是這樣的：

通過對比我們發現，三款手機在不同場景下的表現均是不同的，沒有出現「某款手機碾壓其他手機」這種一邊倒的現象。（中關村在線）

一加7、華為nova 5和Redmi K20 Pro有什麼區別（點擊圖片）

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