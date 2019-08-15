Samsung Galaxy Note10 港版8月全球同步！出機價及買機優惠即睇

早前Samsung全球發布最新Galaxy Note10系列，而今日（8月15日）香港亦公布了Note10及Note10+的上市詳情，以及購機優惠。新機將於即日下午5時起開始接受預購，同步全球8月23日推出！而且預購更有大量贈品附送。

Samsung新一代 Galaxy Note 10，分別為 Galaxy Note 10 以及 Galaxy Note 10+ 兩部機種。兩部機正面看去幾乎一樣。Galaxy Note 10 的屏幕為 6.3 吋，而 Note 10+ 的屏幕則為 6.8 吋，解像度分別為 2280x1080 及 3040x1440，材質同為 Dynamic AMOLED 及支援 HDR10+。

Note10及10+即時開始接受預訂（林勇攝）

Note10 新功能試玩

1. AR 塗鴉、3D 掃描實機試

2. 快充規格最高速充電有玄機

3. 速試S Pen Air Action 動作遙控、玩法更多

4. Note 10／10+ 兩機有何分別？一文極速認清

Galaxy Note 10 系列主要有幻光（Aura Glow）、幻黑（Aura Black）及幻白（Aura Glow）三色選擇。

香港Note 10／10+售價及推出日期

Note 10

256GB／8GB $6,998

Note 10+

256GB／12GB $7,998

512GB／12GB $8,998

8月21日至9月30日舊有客戶購買，可在門市或網上登記（輸入舊手機相關資料），經核實後便加送GALAXY Fit運動手錶（價值$898）、雙倍ClubS積分

如同時購入Note 10以及Galaxy Watch Active 2，額外附送無線充電板DUO。（林勇攝）

+ 14 + 13 + 12

Galaxy Active 2（44mm／40mm）同樣8月23日推出，推出前預購送無線充電池（$368）。

．WiFi版售價

40mm $2298

44mm $2498

10.5吋屏幕的Galaxy Tab S6，WiFi版本將於8月23日推出，而LTE版本則9月6日推出，推出前預購免費Charging dock。

．WiFi版

128GB／6GB $5,488

256GB／8GB $6,188

．LTE版本

128GB／6GB $6,088

256GB／8GB $6,788

Note 10 ＋ Watch Active 2一同購買，便會送兩用無線充電板（Wireless Charger Duo Pad