Samsung Note 10 官方優惠　四大網絡商上台價比併

Samsung Galaxy Note 10 系列在香港即將推出，到底購買淨機抑或上台簽約買機，更加多著數優惠？即刻為大家比較 Samsung 官方出機優惠，以及 csl、3 香港、SmarTone 及中國移動香港的上台計劃。

Samsung Galaxy Note 10 系列將會在 8 月 23 日正式開賣，官方定價分別為 Samsung Galaxy Note（8GB RAM + 256GB ROM）$6,998、Samsung Galaxy Note+（12GB RAM + 256GB ROM）$7,998 及 Samsung Galaxy Note（12GB RAM + 512GB ROM）$8,998。

Samsung Galaxy Note 10 系列即將推出，到底上台買定出淨機更加著數？（Samsung）

Samsung 舊客戶剩機買有贈品

若果是原有 Samsung Galaxy Note 或者 Galaxy S 用戶，購買 Samsung Note 10 淨機的話，由 8 月 21 日至 9 月 30 日期間購買的10,000 位用戶，可以透過 Samsung 網站或門市，輸入相關資料登記，一經核實後就可以獲贈 Galaxy Fit 乙個（價值 $898）及雙重 ClubS S Dollar（可用於購買 Haagen-Dazs、Pacific Coffee 或百佳超市禮券）。

3 香港零機價送機械人

3 香港購買 Samsung Galaxy Note 10 系列，需要簽定較長合約。（蔡浩騰 攝）

若果想零機價出 Samsung Galaxy Note 10 系列的朋友，可以選擇 3 香港的上台計劃。只需選擇 $538 的出機計劃，分別簽定 32 個月合約（預繳 $7,880）或者 36 個月合約（預繳 $8,680），就可以零機價購買 Samsung Note 10 的 256GB 版本或者 Note 10+ 的 256GB 版本。而 Samsung Note 10+ 的 512GB，同樣使用 $538 月費，簽定 36 個月合約（預繳 $8,500 + 機價 $1,080）就可以入手。

用戶可以選擇入門級的 Samsung A40S 手機，或者選擇這一款可以遙控的 GJS Ganker EX（人偶版）格鬥機械人。（GANKER EX）

這個 $538 月費包括 12GB 本地數據（可 +$50 月費升級至本地任用）、3GB 中港澳數據及 5,500 本地通話分鐘。而除了 Note 10 手機之外， 用戶更可以在遙控操作的 GJS Ganker EX（人偶版）格鬥機械人（$2,398），或者 Samsung Galaxy A40S（$2,198）之間二選一。

從定 24 個月合約外，用戶需於合約期內加購可以用簽新約方式更換手機的「手機更換」服務，或購買包括 myTV SUPER、hmvod 及 KKBOX 每月選擇的「娛樂自由選」，或可享指定大熱遊戲任用數據及提供遊戲點數的「3Gamer 新手包」3 項增值服務當中的其中一項。

csl、1010 零機價送 Galaxy Buds

csl 及 1010 上台購買 Samsung Galaxy Note 10 系列，可以享用較多的回贈。（蔡浩騰攝）

csl 用戶若果想零機價購買，可以使用 $548 月費簽定 24 個月合約，就可以預繳 $5,998 購買 Samsung Note 10 的 256GB 版本，而且更可以享有額外回贈 $1,440，等於總回贈為 $7,438；另外，預繳 $6,798 就可以零機價購買Samsung Note 10+ 的 256GB 版本，並享有額外回贈 $240。同樣簽定 $548 月費 24 個月合約，預繳 $7,400 + $298 機價，就可以購買 Samsung Note 10+ 的 512GB 版本。

1010 用戶則可以使用 $609 月費簽定 24 個月合約，就可以預繳 $5,998 購買 Samsung Note 10 的 256GB 版本，同樣可以享有額外回贈 $1,440；另外，預繳 $6,798 就可以零機價購買Samsung Note 10+ 的 256GB 版本，並享有額外回贈 $240。同樣簽定 $609 月費 24 個月合約，預繳 $7,400 + $298 機價，就可以購買 Samsung Note 10+ 的 512GB 版本。

不論是 csl 抑或 1010 的月費計劃，已經包括 12GB 本地數據及 2GB 中國漫遊數據，csl 及 1010 用戶更可以選擇一個「86」字頭的大陸手機號碼，可以收發短訊，方便登記各種中國的網絡服務。以上月費計劃需選定 $39 增值服務及繳交 $18 行政費。

csl 用戶更可獲贈指定地區 5 日漫遊數據通行證、Now E 電影券及英超/西甲足球一日通行證（合共 8 張），以及 2 個月免費 Restart 換機服務。而 1010 用戶則可以用優惠價每月 $128 元（24 個月合約），選購 Now E Android TV 盒 1 個連 Now E 足球組合，隨時觀看英超、西甲賽事直播及精華片段。

另外，在 8 月 15 至 22 日，透過 csl 及 1010 訂購 Samsung Galaxy Note 10 系列，用戶可以獲得高達 6000（csl）或 9000（1010）的 TheClub 積分，足夠換購香港台北來回機票。用戶亦可以利用 TheClub 積分，選購包括 Samsung Galaxy Buds 無線耳機（$1,398）及 LED 銀河背蓋的原廠配件套裝。

在 csl 及 1010 購買 Samsung Galaxy Note 10 系列，可以用 TheClub 積分換購包括 Galaxy Buds 的配件套裝。（Samsung）

若果大家本身為舊有 Samsung Galaxy Note 或 S 系用戶，Galaxy Fit 運動手環及雙重 ClubS S Dollar 算是不過不失的著數，不過若果本來都需要繼約手機計劃的話，3 香港雖然預繳較多，但就可以額外選購多一部 A40S 手機或遙控機械人（在下自己頗喜歡這件新玩具）；而 csl 或 1010 預繳較少回贈更多，而且「86」字頭的中國號碼更非常適合經常往返中國的朋友使用。

** SmarTone 及中國移動香港至截稿前仍未正式公布有關預計 Samsung Galaxy Note 10 系列的詳情，其中 SmarTone 已經可以開始登記，我們會在網絡商公布詳情後，為大家第一時間更新。