iPhone 11 系列引入Wi-Fi 6　提升電池壽命、突破千兆速率！

【Apple 2019 iPhone 11】日前標誌著新iPhone出爐的蘋果2019秋季發布會召開了。雖然iPhone 11系列一經亮相，就遭遇網友們的瘋狂吐槽：沒有5G、「浴霸」三攝、功能平平無奇等等，但是蘋果那穩紮穩打持續邁出一小步的勁頭，還是撥動了不少人的心弦，至少花式吐槽也是一種樂趣。

而在蘋果所列的升級步伐中，無線傳輸上更新還是應該被關注下的，因為在新iPhone系列裡終於引入了新一代無線標準Wi-Fi 6（802.11AX）。

如果追溯到iPhone 6S時代，蘋果之前的數年裡可是一直使用Wi-Fi 5（802.11AC）無線傳輸協議的，並沿用了2x2 MIMO架構，無線傳輸速率也止步於866Mbps。

可是現在不同了，Wi-Fi 6的支持能夠讓iPhone 11系列在Wi-Fi性能上更上一層樓，突破千兆速率，能夠輕鬆滿足人們日益增多的高清視頻、極速遊戲、AR/VR等無線應用。

在蘋果所列的升級步伐中，無線傳輸上更新還是應該被關注的。（資料圖片）

而且Wi-Fi 6具有波束成形、完整的多用戶多輸入多輸出（MU-MIMO）、1024-QAM高階調製編碼方案、提升電池壽命等特點，無疑會讓其成為後續5G手機的標配。

不過，iPhone 11系列並非首款引入Wi-Fi 6的新一代智能手機， 此前三星Galaxy S10系列、OPPO Reno2等也已支持了Wi-Fi 6，而更多基於Wi-Fi 6的終端設備、無線AP亮相也為Wi-Fi 6的加速推廣提供了廣闊空間。

美國直撃 iPhone 11 現場實機試玩後感（按圖放大看詳細說明）

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