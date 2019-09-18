華為 Mate 30 系列發布前傳聞總匯 － 可玩 320 倍慢動作！？

【Huawei Mate 30 系列發布前傳聞總匯】華為將在香港時間 9 月 19 日在德國慕尼黑舉行新品發布會，屆時預料將會發表傳聞已久的 Mate 30 系列手機新作。 而即使距離發布時間如此之近，仍然不斷有關於此次發布會即將登場的 Mate 30 系列新機資訊在網上流出，除了一再確認今次即將登場的會是至少 4 部新機之外，還有手機業界首見的功能正在等著大家？

至少 4 手機 + 1 手錶會在會上登場？

在深入了解此系列的強勁新功能之前，首先來數一數今次發布會大有可能發表的新品：

近幾代的華為旗艦，都至少會有兩個型號，今次在慕尼黑發表的亦不例外，分別為價錢、規格較次一級的「標準版」Mate 30，以及集一切強勁規格、設計於一身的「高配版」 Mate 30 Pro。 不過有情報顯示今代 Mate 30 一樣會推出更高級的「波子」特別版 Mate 30 Porsche Design 以及全系列最平價的版本 Mate 30 Lite。

目前流出的 Mate 30 Porche Design 只在外型上採用了紅／黑真皮作為機背，在硬件與功能上應與 Mate 30 Pro 沒有太大分別

至於 Mate 30 Lite，則是較平價版本的 Mate 30，採用「打孔屏」設計、後置三鏡頭以及較次一級的 Kirin 810 處理器，大致上是月前華為在內地發表的 nova 5i pro 的一個改版。

除了以上四部手機之外，傳聞今次華為亦準備了新一代的智能手錶 Watch GT 2，目前已經在網上見到此錶真身，華為方面似想要繼續其系列的鋼錶設計、將時分數字刻到錶環之上，但具體功能與賣點則尚待華為到時公布。

Mate 30 Pro ：瀑布屏 + Leica 四鏡拍 320 倍慢動作

講完陣容，就言歸正傳講講今次發布會的主角新機 Mate 30 及 Mate 30 Pro 啦！Mate 30 與 Mate 30 Pro 的處理器皆為華為最新推出的 Kirin 990，在背面看去，兩者皆會採用圓環點綴的四鏡頭 － 不過兩機的類同之處就僅止於此。

作為系列頂點登場的 Mate 30 Pro，在屏幕上已首先與 Mate 30 有所不同，它的屏幕為華為首次採用的「瀑布屏」，透過將柔性屏幕在屏幕兩邊作接近 90 度的折曲、以提升機面的屏佔比。

Mate 30 與 Mate 30 Pro 的正面相當好分辨，除了 Mate 30 仍然只有平面屏幕設計之外，Mate 30 Pro 的「瀏海」據說亦為較寬，以供放下多一個鏡頭作面孔辨識之用

在背面的四主鏡頭方面，Mate 30 Pro 今代依然有 Leica 認證加持，採用兩個 4000 萬像素鏡頭、一個 800 萬像素的光學變焦鏡頭以及一個用於處理景深資訊的輔助鏡頭（未知是否為 ToF），除了可以再進一步提升相機表現、變焦能力之外，今次的鏡頭更可以拍到 7680fps 的慢動作 － 對，你沒有看錯、我沒有寫錯，是 7680fps。

從最新流出所見，Mate 30 Pro 所用的兩個 4000 萬像素鏡頭分別為「超感光鏡頭」與及「電影鏡頭」，究竟實際作用如何還真有待考證

早前在其他手機之上的慢動作影片拍攝，頂多也「只」能去到 960fps，以一般 24fps 的影片播放率計算，為 40 倍慢動作；至於華為 Mate 30 Pro 目前傳聞可以拍攝的卻是比其慢 8 倍、達到 320 倍慢動作，連拍攝子彈飛馳也絕對夠用。有指此超級慢動作的設計只限於 Mate 30 Pro 使用，然而實際如何仍然有待華為到時的發表。

真的沒有 Google Apps 用了嗎？

由 5 月開始，美國商務對華為下達了「封殺令」，禁止一切美國企業在沒有特別許可的情況下為其提供任何軟、硬件技術，當中就包括了過去幾年一直為華為手機提供 Android 系統以及一切基本 Apps 支援的 Google。

雖然其後美國對華為的禁令施加了兩次的寬限期，然而 Google 方面早前就確認了華為未及在禁令頒布前上市發售的機種，皆一律不可以獲得 Google Android 的正式使用授權，不單止 Mate 30 系列，連在年頭發表的華為摺機 Mate X 亦在名單之上。

目前 Mate 30 會採用甚麼系統方案仍然是各方的討論重點，有指今次華為方面會為其配置開源版本的 Android（AOSP）而非使用早前曾經預告的「後備方案」鴻蒙 HarmonyOS 系統，但如此一來 Mate 30 系列將會在出廠時喪失 Google Apps 如 YouTube、Gmail、Calender 等基本支援，究竟在功能上華為打算如何作出補償？都將會是今次發布會的另一重點所在。