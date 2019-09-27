Sony Xperia 5 香港定價公開　細機旗艦即場試玩自拍人像廣角鏡

Sony Xperia 5 是同廠年中推出的 Xperia 1 細機版本，改用 6.1 吋 21:9 屏幕令使用上更加就手，亦是近期少有標榜「細機」作賣點的產品。DxOMobile 早前對 Xperia 1 的評分不太「友好」，使用相同鏡頭模組的 Xperia 5 效果如何？發布會即場試畀大家睇！

Sony Xperia 5 在香港定價 $5,599，將會在 10 月初正式開賣。對比起年中推出定價 $6,999 的 Xperia 1，使用相同處理器及 3 鏡頭模組的 Xperia 1，無疑抵玩得多。尤其是 Sony Xperia 5 改用 6.1 吋 21:9 屏幕，比起同樣使用 21:9 屏幕，但大小達 6.5 吋的 Xperia 1，新機肯定更適合單手使用。

Sony Xperia 5 在香港正式發布，廠商請來 Sony 自家女新人歌手黃妍作為發布會嘉賓。（區慶威攝）

Sony Xperia 5 在香港定價 $5,599，將會在 10 月初正式開賣。對比起年中推出定價 $6,999 的 Xperia 1，使用相同處理器及 3 鏡頭模組的 Xperia 1，無疑抵玩得多。尤其是 Sony Xperia 5 改用 6.1 吋 21:9 OLED 屏幕，比起同樣使用 21:9 屏幕，但大小達 6.5 吋的 Xperia 1，新機肯定更適合單手使用。

Sony Xperia 5 全面睇（按圖放大）

Sony Xperia 5 配備 6.1 吋 21:9 屏幕。（區慶威攝）

Sony Xperia 5 配備 6.1 吋 1080 x 2520 的 21:9 CinemaWide 屏幕，解像度比 6.5 吋 Xperia 1 的 1644 x 3840 稍為下調，不過同樣配備 Snapdragon 855 處理器以及 6GB RAM + 128GB ROM 的組合；另外電池雖然亦下降至 3140mAh（Xperia 1 為 3330mAh），不過在考慮屏幕大小及解像度因素，相信 Xpeira 5 將會有更出眾的續航表現。

Sony Xperia 5 跟 Xperia 1 一樣，主打眼球追焦功能。（截圖）

Sony Xperia 5 可以利用手勢操作，張開手再合上操作自拍。（區慶威攝）

Sony Xperia 5 使用跟 Xperia 1 相同的 3 鏡頭配置，分別為 1200 萬像素 1/2.6 吋感光元件（1.4μm 像素） f/1.6 26mm 支援雙像素 PDAF 對焦及 OIS 的主鏡頭、1200 萬像素 1/3.4 吋感光元件（1.0μm 像素） f/2.4 52mm 的 2X 光學 OIS 變焦鏡頭，及 1200 萬像素 1/3.4 吋感光元件（1.0μm 像素） f/2.4 16mm SteadyShot超廣角鏡；另外配備 800 萬像素 1/4 吋感光元件（1.12μm 像素） f/2 23mm 前鏡頭。

Sony Xperia 5 拍攝人像及自拍測試（按圖放大）

Sony Xperia 5 跟 Xperia 1 一樣，屬市場僅有支援眼睛自動對焦功能的智能手機，Xperia 5 更將眼睛自動對焦技術提升到可以利用最高10fps 的AF/AE（自動對焦/自動曝光追蹤技術）進行連拍；另外，Xperia 5 更將自動對焦/自動曝光的運算次數提升至高達每秒30 次，令拍攝/連拍都準確追焦。

Sony Xperia 5 標準、長焦及廣角鏡比較（按圖放大）

+ 2

DxOMobile 早前對 Xperia 1 的評分實在不太「友好」，修正後為 94 分，跟榜首 121 的 Huawei Mate 30 Pro 有一段不短的距離，大概只是前年 Note 8 的水平，不過記者早前試用 Xperia 1 作拍攝，感覺雖然沒有近期手機一些超強橫的夜景拍攝模式，不過在部份場景的處理上卻比較自然，大家可以從 Xperia 5 的拍攝相片參考一下。