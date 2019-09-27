Dyson風扇出產踏入第十年，今年的新品為我們帶來更清新空氣，具備風扇 、暖風和淨化空氣功能的Dyson Pure Hot + Cool Cryptomic 風扇暖風空氣清新機終於到港。

兩代空清機最大分別，就是濾網。以往的 Dyson 空清機只有兩層濾網，分別是阻隔大粒塵的HEPA濾網吸附煙霧及異味的活性碳濾網，而今次的 Dyson Cryptomic 加入第三層濾層，可以將甲醛分解成水分與二氧化碳，室內的空氣會更為潔淨。

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Dyson Pure Hot Cool Cryptomic 全新風扇空氣清新機甲醛都清到？

別擔心上代的空清機出產時間未算太長，因為記者發現，新的濾網原來可以用於上一化空清機，雖然Dyson 仍未公布新濾網的售價，但也代表擁有上代空清機的用家不需要「揼心口」，你們也可以呼吸到更清新的空氣。

新的濾網也可安裝於上化空清機。 (李偉軒 攝)

舊有濾網（左） ，新的濾網（右）。 (李偉軒 攝)

Dyson Pure Hot + Cool Cryptomic 風扇暖風空氣清新機

發售日期﹕ 2019年 10月 3日

價錢﹕ HK$6,880