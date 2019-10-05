【iPhone 11／Pro Max 三機實戰評測】就算貴二千幾、都要揀Pro！

Apple iPhone 11／Pro／Pro Max 推出，早前已經為大家作多方面的不同開箱測試，而記者亦都使用此三台手機實戰一星期，每日一般使用、工作、打機等，真正實測三機邊部先最好用。雖然起初試玩及睇規格時，iPhone 11的確是性價比起Pro或Pro Max更抵玩。 但經過一星期實測後，記者都要「撤回」先前對iPhone 11的推介，寧願儲多一個月錢，最好還是買Pro或Pro Max吧！

Apple今代iPhone 11系列，包括11／Pro／Pro Max最大的升級，當然是新增的Ultra Wide鏡頭（而Pro及Pro Max保留了升級版2倍長焦距鏡頭）。論拍攝質素三機幾乎一樣，無論拍攝日景、閱景，11或Pro／Pro Max都比上代XS出色很多，之前的測試報告都可以看得出分別。尤其新機加入了Night Mode拍攝，可以較長時間曝光拍攝，於更昏暗的環境下拍攝出夠光的相片，11或Pro都有很好的效果。

而Pro／Pro Max因為保留了上代2倍長焦鏡頭，而光圈亦加大一級（由F2.4升級至F2.0），拍攝質素亦比上代XS稍好一點。而Pro／Pro Max比11稍優勝的地方，便是它可以拍攝2個焦段的「人像散景相片」，喜歡拍攝人像的用家，Pro／Pro Max更好用。不過這只不過是一個「微弱」的優勢，令記者撤回推介11，改為Pro／Pro Max並非最關鍵的要點。

早前一口氣連續多日測試iPhone 11系列、Note 10+及Mate 30 Pro（林勇攝）

實測：iPhone 11／11 Pro／Pro Max電量大比併（按此前往）

11／Pro／Pro Max三機都是用上最新A13 Bionic處理器，不單性能比都上代升級，就連耗電量亦稍為減少。而三機都配置3GB Ram，效能上三機幾乎沒有分別。屏幕方面，雖然11只用了解像度較低一點的LCD屏幕（1792 x 828 像素／326 ppi，Pro Max為2688 x 1242 像素，458 ppi），單看iPhone 11其實不太差，要三機拍埋一起看才可以看到少許分別，因此這亦不是「撤回」的大的理由。

iPhone 11 Pro Max VS iPhone XS 攝影質素比併（按此前往）

最關鍵的便是續航力的分別，雖然官方拍11比上代XR的可使用時間增加多1小時，可是Pro／Pro Max卻比上代增加多達4、5小時，實戰使用時分別更大（可參看之前的電量實測）！

記者都算是一台手機重度用家，每日都需要用手機來拍攝、工作、玩FB及聯絡等，因此以前就算用iPhone XS Max時，都會配上原裝「電池殼」才追加續航力，尤其是這個星期出trip工作時，拍片、影相的時間非常多，大都傍晚7－8點回到酒店手機都已經接近冇電。今次實試個零星期，三機的續航力分別竟然非常大。平日早上9時開始使用，iPhone 11平日只到傍晚7－8點左右便沒有電，而Pro／Pro Max用到10點幾11點回家，仍有近20%電量，續航力非常強。（三機都已升級上13.1）

以iPhone 11／Pro Max拍攝實測比較（按下圖放大）

+ 6 + 5 + 4

單單論性能三機分別不大，可是估不到實戰使用時，竟然續航力分別那麼大。續航力的分別，最大關鍵應該在於屏幕上耗電不同，iPhone 11用上Super Retina屏幕，亦即是LCD用料的屏幕，而11 Pro／Pro Max則是改用了比上代XS更省電的Super Retina XDR屏幕。另外，如配合用上iOS 13的Dark mode，使用OLED屏幕時可以省電更多。因為LCD全屏都需要背光發光，而OLED則只在圖像像素點發光，換言之如果用上Dark Mode，屏幕有更多黑位時，用上OLED質材的Pro／Pro Max比用LCD屏幕更為省電，而之前的測試結果更可以肯定這說法（播放太空YouTube影片時，iPhone 11耗電比Pro／Pro Max明顯更多）。

iPhone 11的確比歷代iPhone論性價比而言相對抵玩，六千蚊就可以購入最新、接近旗艦性能的iOS系統手機，對於舊用家來講的確是頗吸引。不過大前題是，大家不介意「續航力」的差距、亦不介意日日「拖尿袋」的話，或許較平一點的iPhone 11是你的選擇。 不過，記者就覺得如果只需要畀多「2600蚊」就可以有一台可以真正「用足一日」，不斷影相、睇片、玩FB／IG等都毋須要插尿袋充電，就更加吸引。如果不夠錢的話，記者覺得寧可儲多一個月錢，買一部續航力、性能更強的iPhone 11 Pro／Pro Max吧。

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旗艦手機電量續航實測：iPhone 11／Pro Max／Note10+／Mate 30 Pro（按此前往頁面）