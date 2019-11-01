Moto RAZR 摺屏機終現真身　料 11 月中如期面世？

雖然每部「摺機」推出時都總會遇到些阻滯，但 2019 年都算是摺疊式智能手機的起步年，而繼 Samsung、華為之後，另一間將會推出摺機的廠商，如無意外應會是 Motorola。 經過一整年的傳聞與流出之後，Moto 將會在 11 月 13 日舉行新型 RAZR 摺機的發布會，而近日這部新機的官方圖片也在網上曝光了。

不久前在流出界大神 Evan Blass 的 Twitter 帳戶 evleaks 上，公開了一張 Moto RAZR 摺機的官方宣傳照，雖然未能清楚看見新機全貌，但仍然可以讓我們了解到 RAZR 新摺機的軸承設計，以及一窺機內觸控屏幕的一隅。

在近機尾位置有一 Home 按鍵，據說還加入了指模掃描功能

今次流出的圖片中，較為高清的就只有以上的一張，其他的質素都比較差，但就展示了新機的不同角度：

據目前獲得的情報顯示，Moto RAZR 新摺機將採用 6.2 吋大的可摺疊 OLED 屏幕，機外加入一個 800x600 的副屏幕。

雖然屏幕設計乃新型，但 RAZR 摺機在處理器配置方面則非頂級，據說只會採用 Qualcomm Snapdragon 710 處理器、配以 4/6GB RAM + 128GB ROM 出廠。

有指 Moto 將會為此 RAZR 新摺機定下接近＄1500 美元、即近港幣＄12,000 的高價，現階段看來不怎划算，且看 13 日 Moto 會有甚麼進一步消息。