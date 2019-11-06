Samsung Galaxy Fold港行推出上手試玩！屏幕改良更襟玩

年初公布的Samsung Galaxy Fold摺屏手機，因為國外接連發生屏幕質量問題而延後推出，終於這台「改良版」的Galaxy Fold終於都正式於香港推出，售價亦都跟預料的差不多。

Samsung及Huawei的摺屏手機（Galaxy Fold及Mate X）早在年初已經亮相，可是雙方都因為不同的原因而延後推出。尤其是Samsung Galaxy Fold在準備推出前爆屏幕質量問題而延後推出，屏幕改良版本亦只是早前於美國等少量國家推出。估不到香港那麼快便正式引入行貨，而售價跟想像中差不多。

改良了摺屏校位的Samsung Galaxy Fold正式於香港推出（林勇攝）

Samsung Galaxy Fold港行規格

今次Samsung Galaxy Fold使用了名為Dynamic AMOLED Infinity Flex的可摺疊式屏幕，打開後為 7.3 吋，解像度為 QXGA+，比例為 4.2:3，機身外屏則為4.6吋21:9 Super AMOLED屏幕。機背3鏡頭（2倍光學變焦、123度超廣角及一般）、內屏幕2鏡頭及機面單鏡頭共6個鏡頭，內建12GB RAM及512GB ROM，Snapdragon 855處理器，4380mAh高容量電池，亦有逆向無線充電功能。指紋感應設於摺疊後的機側位置。

Samsung Galaxy Fold港行售價為$15998（林勇攝）

手機Apps使用體驗亦都因應可摺式屏幕而作優化，當用戶在機面4.6吋屏幕使用的 Apps，打開內裡摺疊式屏幕，Apps會自動切換為大畫面顯示，繼續原本的工作。最有趣是Galaxy Fold的7.3吋屏幕更支援多達3個Apps同時運作的多工處理，用戶只需將希望放大的Apps拖拉到最大的視窗，就可以交換 Apps 的顯示位置。

Samsung Galaxy Fold與iPad mini屏幕比較（蔡浩騰攝）

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Samsung Galaxy Fold拍攝試相（點下圖放大）

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上手試玩後感

Samsung Galaxy Fold由公布至正式上手過了近大半年，其間不少手機廠商都公布摺芒、甚至更創新的屏幕技術，今次因此正式上手玩時，已沒有太大的驚喜感。不過Galaxy Fold的確拎上手的感覺非常扎實，修長的機身，手握感非常好。而且可以看到Samsung在改良物理上摺機鉸位非常用心，使用時安心感up。外屏與內摺屏的轉換反應都算很快，加上7吋大屏幕可以同時使用3個apps，亦都很方便工作。只是略嫌外屏有點細及修長，難以用作主力屏幕。以及機邊指紋感應不能同時當作電源鍵使用，需要按一下電源鍵再按一下指紋才可以解鎖，這就有點不便。

上手玩後感覺不錯，機身扎實，摺屏鉸位亦都很安心（林勇攝）

Samsung Galaxy Fold新機黑及銀色機身選擇，售價為$15998，2019年11月22日正式推出。而新買家更可以獲得Samsung提供Premier Service「Samsung Care+」，可以獲取一年一次免費更換屏幕服務。香港版行貨為4G LTE版本，可惜不是韓國5G版。今日起於連卡佛開始獨家預售。