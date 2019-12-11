【紅米發布會】Redmi K30 5G推出　低價120Hz螢幕配最新處理器

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Redmi（紅米）舉辦新品發布會，正式推出了Redmi K30 5G智能手機新品，其最大亮點是搭載高通驍龍（Qualcomm Snapdragon）765G處理器，還配備120Hz刷新率屏幕，首發Sony IMX686傳感器。

Redmi K30 5G搭載Snapdragon 765G處理器，採用7納米 EUV工藝，支持SA/NSA雙模5G網絡。按照官方說法，這顆芯片CPU性能相比上一代提升10%，圖形處理性能提升40%，AI能力提升一倍。

除了支持雙模5G外，Redmi K30 5G配備6.67吋雙孔全面屏，正面屏幕雙孔下放入了一顆2000萬像素主鏡頭和200萬像素景深鏡頭。 K30系列的這塊屏幕也是特別定制，支持120Hz刷新率，能讓屏幕顯示更流暢，降低滑動過程中文字等內容的拖影。

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拍照方面，Redmi K30系列首發Sony IMX686傳感器，其擁有6400萬像素，感光面積達到1/1.7吋。這顆主鏡頭可輸出6400萬超清照片，分辨率達到9248*6944，打印成海報就是3.26米。也因為這款高像素主鏡頭，Redmi K30系列未配備長焦鏡頭，餘下三顆鏡頭分別是800萬像素超廣角鏡頭、500萬像素微距鏡頭（4G版是200萬像素微距）和200萬像素景深鏡頭。

Redmi K30 5G內置4500mAh容量電池，標配27W有線快充，官方稱68分鐘即可將手機充滿。其他方面，K30系列擁有全功能NFC和紅外遙控，3.5mm耳機孔也得到了保留，同時還獲得了Hi-Res Audio認證，確保音頻體驗。

▼▼▼紅米Redmi K30 5G各項功能▼▼▼

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售價和上市日期方面：

Redmi K30 5G版本：6GB+64GB版售價1999人民幣，6GB+128GB售價2299人民幣，8GB+123GB 2599人民幣，8GB+256GB版2899人民幣。將在1月份開售。

Redmi K30 4G版本：6GB+64GB 1599人民幣，6GB+128GB售價1699人民幣，8GB+128GB 1899人民幣，8GB+256GB 2199人民幣。12月12日上午10點首賣。

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

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