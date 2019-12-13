iPhone即變iPod Classic 4代U2版！免費Rewound安裝及設定教學

【Rewound】早前曾報道紐約大學生開發App，將iPhone的音樂介面變回經典的iPod Classic，但可能因專利問題App Store未必能上架；日前有程式開發員撰寫iPhone專用音樂播放器「Rewound」，以iPod Classic介面加上特別方法，將自製Skin換入，將iPhone變做iPod Classic 哪一代都可以，更保留旋轉觸控面板Click Wheel功能，本文就以iPod Classic 4代U2特別版面板做示範！

早前紐約市學生於Twitter分享開發一個將iPhone等智能手機應用程式，App本身為一個音樂播放器，介面及操控還原當年iPod Classic音樂播放器，更有影片簡單示範操作，連原有的旋轉滾動控制上下選擇、觸覺反饋及點擊聲效都一一重現。基於iPod介面為Apple專利產品，很多模仿iPod Classic的音樂播放器也未能上架，但日前上架的「Rewound」音樂播放器，就能以「特別」方式將iPod Classic介面帶到iPhone上，趁Rewound仍未下架應及早下載！

Rewound 主要以iPod Classic的經典唱片封面介面，文字菜單旋轉上下選項，除白色介面外更支援Dark Mode黑暗功能令iPod Classic變為黑X紅圈U2特別版配色；而比iPod更進一步，將支援Spotify直讀音樂。（程式作者在Rewound上表示功能仍在開發，將於完成後透過更新通知用家使用功能。）

用家可按此【點擊免費下載 Rewound 音樂播放器（iOS版）】，並跟隨教學安裝面版。

↓↓Rewound安裝面版教學 點圖放大睇↓↓

+ 7 + 6 + 5

Rewound雖然100％還原iPod Classic旋轉操控，但暫時仍然未有旋轉操控跳轉播放時間功能、同時Playlist 播放清單功能須透過購買Rewound Premium（售價HK15）解鎖。

為什麼用不到旋轉面板？

不要改動設定中的「Layout Interface」（預設為Layout 3），否則面版功能用不到便要刪App再從頭下載及設定一次！

Twitter相片不對位？

確定從Twitter下載的介面相片，必須是如上圖的正方形大小相片；部分Twitter圖片會是介面效果示範，用家可能會輸入一張不能對位的相片，要多加留意。