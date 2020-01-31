【武漢肺炎】理大研新口罩可重用70次　原理是什麼？能防病毒嗎？

武漢肺炎疫情未知何時受控，港人一罩難求。不過自由黨黨魁、紡織及製衣界立法會議員鍾國斌表示，理大研發了新「布口罩」，可以重用50至70次，預計最快10多日後可以供應，但未知能否防止武漢肺炎病毒。

鍾國斌今（31日）在港台節目表示，有關口罩已獲國際認證，主要用作防菌，確認能防範肺炎鏈球菌、金黃葡萄球菌等，清洗重用50至70次都不會影響效果，估計一個「布口罩」可代替1盒至1盒半外科口罩。

武漢肺炎疫情持續，港人一罩難求。（資料圖片）

鍾國斌又說，正安排運送內地原材料到香港生產，下周一生產樣板後，最快10日能夠生產約1萬個「布口罩」。他指出，首批新口罩會免費送予長者及弱勢社群等。

不過鍾國斌明言，未有測試過新型肺炎病毒，未知新口罩是否可以防止武漢肺炎。理大則表示，該物料主要是防細菌及霉菌，暫未有數據驗證該物料有效防病毒。

鍾國斌。（資料圖片）

一圖教你分辨肺炎、流感、感冒

其實肺炎、流感、RSV（呼吸融合細胞病毒）感染與感冒，都會出現發燒、咳嗽、鼻水及鼻塞症狀，香港中文大學醫院就製作了圖表教市民分辨4種疾病。

大家只看以下症狀，可以分辨出肺炎、流感、RSV感染與感冒嗎？

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不過提提大家，肺炎、流感、RSV感染與感冒，在病徵上有重疊，臨牀表現也有不同，若有問題，最好請教醫生意見，切忌自己斷症！

消委會認證3款最強口罩 平靚正推介

肺炎主要透過患者咳嗽或打噴嚏產生的飛沫在人與人之間傳播，要預防肺炎傳就要揀選合適口罩，但市面上口罩林林總總，事竟哪款好用呢？

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佩戴口罩6大注意點

選了合適口罩，也要知道正確使用方法，否則得物無所用！以下6點大家記得留意了：