Android 11正式發布首個預覽版！即睇多個全新功能如何更好用

Android 11 來了，而且這次來的比以往更早。Google 前幾日發佈了關於 Android 11 的第一個開發者預覽版（first developer preview，下文簡稱「DP1」），比去年三月份還要更提前，可見之前烏龍上線關於 Android 11 的頁面其實也就早了那麼幾天而已。

在未來幾個月內，Google 計劃推出六個預覽版，直到今年秋季更新正式版本。

關於 Android 11 DP1，大方向的變化主要是對未來的技術發展方向會支持的更好，比如對 5G 技術和對摺疊屏等不同形態的支持。而在小方向上則是對目前已有的功能在易用性上做更進一步的深化。

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+ 8 + 7 + 6

Pixel Launcher 增加了智能 Dock 欄和手勢教程

在目前的 Pixel Launcher 桌面應用中，我們可以看到在 Google 搜索框上面最近的五個應用是 Dock 欄的位置，這裏放置的應用不會隨着切換不同的桌面頁而改變，所以一般會用來放置類似Whatsapp這種使用頻率最高的軟件。

而所謂的智能 Dock 就是改變了這裏固定應用的概念，轉而變成系統建議的應用，這個建議方式可能和抽屜頂部的建議應用類似，如果建議的應用不是你需要的也可以通過長按進行隱藏替換。

另一個變化是Google 正在給 Pixel Launcher 添加手勢學習教程，在逐漸用手勢替換掉之前的三大金剛虛擬鍵後，Google 一直在試圖改善手勢的易用性並不斷進行調整，到了 Android 11 看來手勢操作已經逐漸定型，添加上教程也是理所當然。

不過手勢逐漸定型不代表沒有更多細節方向的調整，Android 11 DP1 還增加了一個手勢設置的功能選項，其中可以調節手勢的靈敏度等細節，看來 Google 仍然沒有解決返回手勢和「漢堡菜單」之間的衝突。

通知「雁過留痕」讓你不會再錯過，分類也變得更加詳細

Android 11 DP1 新增了「通知歷史」的功能，這個頁面可以查看之前通知，哪怕已經在通知欄劃掉。這個功能和開發者使用的「通知日誌」並不完全相同，猜測可能是面向用戶的版本。

另外通知分類也做的更細了，現在關於即時通信類軟件的通知會被統一歸類到「會話」通知分類下（但是不包括 Twitter 這些社交媒體）。

Android 的分享功能一直以超越 iOS 的體驗為用戶津津樂道，在 Android 11 DP1 上 Google 進一步增強了分享菜單的易用性，允許用戶將最多四個應用固定到分享菜單的頂部，把Whatsapp等高頻應用釘在那裏相信會讓分享功能更好用。

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+ 4 + 3 + 2

反向充電來了，飛行模式不會斷開藍牙

如今反向充電似乎也成了旗艦手機必備的功能之一，在新系統中也出現了關於反向無線充電的「電池共享」等功能提示。或許在 Pixel 5 上我們就能見到了。

Android 11 DP1 還改善了飛行模式的易用性，現在開啟飛行模式的時候藍牙不會被關閉，顯然對於智能手錶和真無線耳機更友好了。

截圖更好用了，原生錄屏也有了

截圖方面也有改進，Android 11 DP1 的截圖方式看起來學習了 iOS，截圖後會在屏幕左下角生成縮略圖和菜單，而不是像 Android 10 一樣到通知欄去處理。另外系統原生的屏幕錄製也安排上了。

之前所說的黑暗模式支持了設置時間切換以及日落切換。還有隱私安全和易用性也得到了進一步改進。

基本上 Android 11 DP1 的主要功能改進就包含這些，其它方面就是更加偏向開發者的改進了，對於普通用戶來說感知不強。

不過要注意的是，在之後的幾個版本中 Google 很可能會逐漸加入更多的改進功能，同時也有可能將現有的功能變化砍掉，直到最後一兩個版本功能完成修 Bug，再到秋季正式版更新。對於更多的功能變化，在今年的 Google I/O 應該會有更全面的解釋。

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：Android 11 首個預覽版發佈！截圖、分享、黑暗模式都更好用】