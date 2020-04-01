iPhone 9手機殼搶先上架？最快下周發布　售價、規格外形傳聞整合

【iPhone 9 / iPhone SE 2傳聞】受COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情影響，蘋果新一代平價版iPhone（或叫iPhone 9 / iPhone SE 2）一直未見正式公布。不過近日消息指出，有網店已出現平價版iPhone手機殼，而手機本體更可能於下周登場。

外媒MacRumors刊登一張手機殼圖片，盒面寫上「New iPhone 4.7”, 2020」，相信是專為4.7吋iPhone設計的手機殼。

MacRumors表示，這是消息人士透過電郵發送的圖片，且很可能是美國最大電子產品零售商BESTBUY的員工。報道又提到，BESTBUY員工被指示不要在4月5日（美國時間）前開賣這手機殼，換言之，新平價iPhone最快可能於下周上市，但實際情況仍有待官方公布。

新一代平價iPhone設計據傳與iPhone 4類似。 (網上圖片)

另外值得注意的是，盒上寫了「New iPhone」，未有如坊間之前傳聞般叫「iPhone 9」或「iPhone SE 2」，可能意味新款平價iPhone將直接叫作「iPhone」，以年份等區分。

（MacRumors）

資料來源：MacRumors

新一代平價iPhone價錢＋功能

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Apple分析師 郭明錤 去年曾預測，新一代平價iPhone與iPhone 8設計相似，搭載4.7吋熒幕，3GB RAM並有64 GB和128 GB 儲存空間，有太空灰、銀色、紅色選擇，售價估計399美元（港幣約3100元）起跳。

該款機型不會有 Face ID 臉部辨識，但會使用與 iPhone 11 同級的 A13 處理器。

其實網名 「OnLeaks」 的著名爆料達人Steve H.McFly，曾放出疑似4.7吋新平價iPhone外觀設計渲染圖，細節如下：