BRUNO聯乘Snoopy電熱鍋、三文治機登場　烤出卡通造型鬆餅飛碟

美國《花生漫畫》（PEANUTS）至今已經 70 週年，日本廚電品牌 BRUNO 特別與 PEANUTS 推出聯乘系列「PEANUTS X BRUNO」，包括多功能電熱鍋、單片及雙片三文治機，實行全面日對夜對。

極具人氣的 BRUNO 多功能電熱鍋，今次特別「PEANUTS X BRUNO」聯乘版，採用米色為主調，當然不少得充滿童趣的 Snoopy 漫畫，印有 Snoopy 及 Charlie Brown 圖案，而金色的 Snoopy 造型蓋鈕和推桿，更加是港版獨有。

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除了外形充滿「花生」味，內在當然不少得，隨機配有人見人愛的 Snoopy & Friends 造型的 6 格烤盤，可輕鬆烤出可愛的Snoopy造型鬆餅。

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除此之外，今次 BRUNO 與 PEANUTS 的聯乘系列，還推出單片及雙片三文治機，不單在機身上印有 Snoopy 造型，附送的烤盤上也刻有 PEANUTS 漫畫角色，能烤出花生漫畫主角造型飛碟，雙片三文治機更額外附送 Snoopy 造型小蛋糕烤盤，可烤出立體 Snoopy 造型班戟。

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售價： BRUNO x Peanuts 多功能電熱鍋：HK$1,298 BRUNO x Peanuts 單片三文治機：HK$538 BRUNO x Peanuts 雙片三文治機：HK$998

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