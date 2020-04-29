【口罩】長期抗疫但好罩難求？口罩收納新法寶 銅金屬高效抗菌

新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情持續，抗疫期間，口罩早已成日常必需品，雖然現在口罩貨源開始漸多，但「好罩難求」，價格貴又怕買中假貨，每個口罩都要好好珍惜。疫情至今尚未平息，市民有可能在未來數月仍然要備有口罩，準備長期抗疫。每天上班外出，吃飯喝水時除下口罩，這樣除除脫脫，難免有機會增加細菌生長速度。想解決這問題？就要學會正確保存口罩！

疫情至今尚未平息，市民有可能在未來數月仍然要備有口罩，準備長期抗疫。（Unsplash）

抗疫同時面對口罩荒，可謂「好罩難求」，而口罩亦有其壽命，需要定時更換。口罩戴得久而沒更換，反而會有反效果，戴了等於沒戴。

按下圖看口罩幾時要換？

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口罩經接觸過空氣後，表面沾上很多肉眼看不見的細菌和病毒。不過，有時吃飯喝水想暫時除下口罩，又不想把它丟棄，想盡量延長口罩壽命，同時保持口罩衛生，就要懂得正確收納口罩。

按下圖看保存口罩常犯錯誤+短暫保存口罩Tips：

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市面上有很多款式的口罩套或口罩夾，甚至可以DIY，用於暫存口罩，但均沒有抗菌功能。香港科創公司COPPERMAN研發了「Dutall銅離子抗菌抑菌口罩收納套」，口罩收納套採用銅金屬物料，可以降低及抑制細菌和病毒的活動水平，從而減慢其生長速度，高效抗菌抑菌。除下口罩並放置於這個收納套裡，便可抑制口罩表面上的病毒，增加同一個口罩的使用次數。還可以自訂專屬設計口罩套，而且清洗方便，只要用清水沖洗便可重複使用，簡單易用！

COPPERMAN Dutall 銅離子抗菌抑菌口罩收納套（COOPERMAN）

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