Apple iMac 27吋2020版正式推出，不單換上最新第10代Intel處理器外，樣樣規格都大幅提升。尤其今次首次加入nano-texture玻璃以及true tone螢幕，明顯令工作體驗更佳。

《香港01》科技玩物組已經第一時間入手新機，當然立刻開箱評測，試試新iMac 27吋2020年版本，有什麼值得果迷升級的原因。

今次我們入手的iMac 27吋的規格屬中上級數，已升級至i9處理器，以及升級至32GB Ram和1TB SSD，講性能理應可以「秒殺」坊間大部份的All in one電腦，甚至比上代iMac更為出色。不過iMac 27吋2020年版本究竟有多強？

新iMac 27吋2020年版本剛好入手，立刻為各果迷開箱實測！（林勇攝）

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