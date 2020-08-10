本星期又有網店開倉！AVITA及Lenovo手提電腦優惠展開，更推出一次購買3部套餐；另外Casio G-Shock三防手表亦有全線半價，即睇30件精選筆電手表推介！

👇👇AVITA（前VAIO手提電腦品牌）日前推出套餐，購買同一品牌3部指定Notebook，可以一口價$7899至$11999，選擇包括LIBER V、ADMIROR及PURA系列、五個套餐價共27種組合、購買網址一次睇晒【點圖放大睇詳情】👇👇

+ 25 + 24 + 23

👇👇Lenovo 同期舉行手提電腦減價至8月31日，包括電競LEGION、辦公Thinkpad、型格Yoga系列都有！推介當中9部特價、連銷售點資料【點圖放大睇】👇👇

+ 6 + 5 + 4

👇👇 Casio G-Shock是繼Apple Watch外最多人擁有過的手表，網店Timemix Online現正舉行網上開倉，推出33款包括G-Shock經典款式：5600 / 6900 / GMA行針 / Baby-G系列共33款以半價至六折開售，以下精選30款G-Shock抵買款式，最後更有網購地址 【點圖放大睇】👇👇

+ 28 + 27 + 26

👇👇 同場加映：買到新電腦WFH、準備開學用？用Office即睇28個Word必學秘技輕鬆工作 👇👇

+ 17 + 16 + 15

想睇所有Word秘技？即睇 👉🏻👉🏻WFH必學28個Word快捷鍵及美化秘技👈🏻👈🏻