iPhone 12 Pro、Pro Max影相功力激增　官方實機相片即時睇

【iPhone 12 Pro Max 實機試相】Apple 在 10 月 14 日凌晨發表的 iPhone 12 系列 4 部新機當中，位處高階的有 iPhone 12 Pro 以及 Pro Max。 雖然它們與 iPhone 12 及 12 mini 內置的處理器都同為 A14 Bionic，但 Apple 不單止在硬件上為 Pro 機們添加了一支鏡頭，在軟件上亦為它們帶來一量的功能，讓 iPhone 12 Pro 及 Pro Max 成為迄今拍攝能力最強的 iPhone！

iPhone 12 Pro、Pro Max 拍攝功力的秘密

在處理器規格上，iPhone 12 Pro 與及 12 Pro Max 與基本版的 iPhone 12 並沒有太大的不同，但 Apple 就銳意要將 Pro 系列打造成專業人士用的拍片、影相工具，是以在發布會上也十分集中地詳細解釋了一下 iPhone 12 Pro、Pro Max 的拍攝硬件高強之處👇👇👇

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Apple iPhone 12 Pro 系列機種實機拍攝相片

從 Apple 發放的高清試相中可見，iPhone 12 Pro 系列所拍攝的相片中，不論是低光、日照情況下都十分銳利，而由於 Deep Fusion 以及 Smart HDR3 等的技術加持，讓這些照片即使明顯有著高暗差，但仍然可以顯示出十分鮮豔的色彩與細節。

👇👇👇按圖放大看 iPhone 12 Pro 系列實機官方試相👇👇👇

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同場加映：iOS 14 必知必玩的 26 個功能

既然是最新一代 iPhone， iPhone 12 系列當然就預載了 iOS 14 系統，而其實在這個版本的更新當中，還有大大小小數十個實用功能，我們就為讀者整合了其中 26 個必學、必試的隱藏功能，學懂了一定可以讓你用盡新買回來的 iPhone 12！