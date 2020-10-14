蘋果發布iPhone 12系列手機詳情，想買實機至少還要等多十日八日，但配件如手機保護套（保護殼），或俗稱Mon貼、芒貼的屏幕保護貼，就已經在深水埗腦場，以及一些手機配件零售店公開發售。《香港01》科技玩物記者走訪多間店舖，整理出iPhone 12多款配件款式和價錢！

（鍾世傑 攝）

😱 iPhone 12／12 mini／12 Pro／12 Pro Max 機殼搶閘出貨，賣幾錢？😍

iPhone 12 4款形號包括5.4" iPhone 12 mini／6.1" iPhone 12／6.1" iPhone 12 Pro，以及旗艦級的6.7" iPhone 12 Pro Max，但為何在腦場的貨架有大量熒光標貼推介12 mini／12 Pro／12 Pro Max 新貨，唯獨找不到iPhone 12 用品專區？篤入去睇就明！

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換言之，腦場可能只有標示iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max配件，如果你在腦場發現找不到標示iPhone 12的配件，總之買iPhone 12 Pro就對了。

開箱睇細物iPhone 12機套！Pro Max 五筒位超巨型😱

即時買了iPhone 12 12 mini 及iPhone 12 Pro Max 清水殼睇睇細節。（鍾世傑 攝）

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iPhone 12 保護貼都到齊！

同場有 iphone 12 鏡頭貼 再搵USB-火牛 一款配件別買。

先達有iPhone 12 欅坂46「限定色」記事簿殼？

先達的手機店就有iPhone 12 Pro Max／12、12 Pro共用／ 12 mini 3款不同size的記事簿形掀蓋機套），3隻色出奇地跟11月13日同日解散的日本女團欅坂46完全一樣！但只是偶然，絕非真限定品，但fans換機後大可買來DIY。（Nexus Telecom 旺角先達廣場1樓F80鋪／3款size 各$80）