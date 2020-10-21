【DJI Pocket 2 發布上手試拍】在 2018 年尾，DJI 發布初代 OSMO Pocket，當時其超小型的體積，搭配不俗的畫質，以及超強的防抖功能享譽科技界。事隔兩年，終於有續作登場，而今次的新品就省略了「OSMO」的系列名，簡單就叫 DJI Pocket 2。記者實試了8大賣點，有意入手的讀者可作參考。

DJI Pocket 2 在外型設計上與上代分別不算大，兩者內置的電池容量同為875mAh、重量上 Pocket 2 增長了 1g，117g 的機體依然輕量非常。

對比起初代 DJI OSMO Pocket（左），Pocket 2（右）的機身稍為高一點點，但如果不並排對比可能不太能看出分別（蔡浩騰 攝）

DJI Pocket 2 功能、設計 8 大進化位

DJI 在今代軟硬件上都作出了多重的補強，如果上代的拍攝水平已經叫可以接受，DJI Pocket 2 的操作體驗，以至拍攝功能都有著令人滿意的提升👇👇👇

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有用過上一代 DJI OSMO Pocket 的話，相信會知道舊代雖流動性極高，設計上卻有幾個常常遇到的痛點，最多人抱怨的包括鏡頭不夠廣角、收音一般，以及沒有足夠的運鏡控制等等，而這三方面統統在Pocket 2上改進，以下就為大家送上速試影片👇👇👇

DJI Pocket 2 搭配配件更多玩法

比標準版 Pocket 2 貴＄1,100 的 Creator Combo，多出來的配件包括微型三腳架、增廣鏡、全能手柄、無線咪及防風套（紅框示）等等，對於工作用或常用來拍片的用家非常有用。（蔡浩騰攝）

在幾件配件當中，最多人關心的實際效果，應該是無線咪以及增廣鏡效果，以下影片就以 Pocket 2 實試👇👇👇

DJI Pocket 2 售價及上市資訊

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今次登場的 DJI Pocket 2 在影音製作上都有出色表現，如果在旅遊時拍了Vlog 想用最佳的音效呈現，淨靠電視的喇叭輸出可能不夠，此時就輪到電視界的「補品」 － Soundbar 進場，但哪一款Soundbar 較為抵玩？參考一下消委會報告或有啟發👇👇👇

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