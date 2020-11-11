【金融科技】虛擬銀行進軍市場　客戶如何從中獲益？

多家虛擬銀行（Virtual Bank）今年開始陸續投入服務，為香港市民在傳統銀行以外提供另一個選擇。大家可以透過手機應用程式開立賬戶及使用虛擬銀行提供的各種服務。除此以外，虛擬銀行與傳統銀行還有甚麼不同之處呢？接下來為大家逐一介紹。

傳統銀行運作依賴分行 虛擬銀行手機一站式提供服務

傳統銀行普遍歷史悠久，商業模式、電腦系統、以至工作流程基本上都以分行提供的面對面服務為出發點。雖然不少傳統銀行近年都有為客戶提供網上及手機銀行服務，然而很多銀行服務仍然需要到分行辦理，例如開立戶口、敘造定期存款，甚至簡單如更改通訊地址，一般都需要親身到銀行辦理。相比之下，虛擬銀行一開始便以數碼銀行為本位，客戶只需使用手機應用程式，便可以一站式辦理開戶、設立定期存款、轉賬以至更改個人資料等手續。

傳統銀行須親身開戶 虛擬銀行以科技核實身份更便捷

傳統銀行一般都需要客戶親身到分行，帶齊相關證明文件方能開立戶口。反之，虛擬銀行採用 電子化身份認證，自動核實客戶身份，令開戶過程變得簡單：用戶只要使用手機輸入個人資料，並透過拍攝身份證明文件及個人近照即可自動進行身份認證，完成開戶程序，最快5分鐘便可以開立戶口。

虛擬銀行營運成本較低 存款利率比傳統銀行更吸引

傳統銀行營運需同時兼顧分行租金及多項支出，從成本效益的角度考慮，無形中造成客戶待遇受級別影響而有所出入。相比之下，虛擬銀行運用科技提供服務，無論客戶資產多寡、身在何處，均可享受同樣的服務，在數碼化方面自然更具優勢。例如活期存款息率，虛擬銀行可提供高達5%年利率，而傳統銀行的活期存款利率往往只有0.001%。

以天星銀行為例，存款息口較傳統銀行高。由即日起至今年12月31日，成功開立天星銀行戶口，可享高達5%活期存款年利率（最高金額為港幣20,000），於開戶日起6個月（185天）內更享有「利率不變保證」，讓客戶可切身感受虛擬銀行帶來的好處。

由即日起至今年12月31日，成功開立天星銀行airstar戶口，可享高達5%活期存款年利率（最高金額為港幣20,000）

虛擬銀行結合傳統銀行「利率低」及財務公司「批核快」的優點

個別虛擬銀行在審批貸款的過程運用大數據及自動化批核流程，毋須客戶提交文件都可以批出貸款，而且流程由申請到過數，最快5分鐘已經可以完成，讓客戶可以快人一步得到所需的服務，效率媲美財務公司，但息率當然截然不同。虛擬銀行沒有分行，省下的租金及人力成本，自然可以轉化成客戶的利益。以天星銀行（Airstar Bank）為例，貸款的實際年利率便降低至1.85%，息口與傳統銀行比較亦具競爭力。

個別虛擬銀行在審批貸款的過程運用大數據及自動化批核流程，毋須客戶提交文件都可以批出貸款。

除一般私人貸款外，個別虛擬銀行更提供清卡數貸款服務，如天星銀行airstar「貸款一筆清」計劃，總貸款額高達月薪21倍，第一期還款更長達45日，讓客戶有更充裕的現金流迎接迎面而來的不同機遇。假如你現時有信用卡卡數尚未還清，更可藉此減低相關利息開支。

由即日起至2020年11月14日，申請人經天星銀行手機應用程式成功申請及提取貸款一筆清港幣500,000元或以上，還款期達36期或以上，可獲享港幣3,888現金獎。

資料來源：天星銀行網頁