Apple iPhone 12 Pro Max、12 mini 緊隨其他兩機腳步在今日（11 月 13 日）正式上市，雖然今代 iPhone 12 機身強度要比前幾代更強，但香港用家還是習慣為愛機加上保護殼。 還未想到要用甚麼款式的配件？同日登場的 Casetify 與 Pokemon 合作聯乘配件系列第二彈或者值得留意一下。

經常與不同品牌推出聯乘產品的 Casetify，月前與 Pokemon（精靈寶可夢／寵物小精靈）合作推出的手機配件系列僅在數日內就被一掃而空，今次乘 iPhone 12 風潮再推第 2 彈，不但有新款式、新精靈，當然也都支援 iPhone 12 系列機型。

今次 Casetify x Pokemon 的新款配件，以《Pokemon 劍盾》中的伽勒爾地區精靈為主軸，除了最受歡迎的比卡超之外，屬於《劍盾》中的「御三家」 － 敲音猴、炎兔兒、淚眼蜥亦都加入到產品印花當中。另外，早前在第1 彈中登場的貼紙款式外殼亦再次回歸，上次錯過了的話今次就要把握機會了。

👇👇👇按圖放大看部份 Casetify x Pokemon 手機保護殼款式👇👇👇

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而據聞除了手機保護殼特別搶手之外，同時間發售的配件更是極受歡迎，尤其是 AirPods 保護殼👇👇👇

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相機 Apps 數量多如牛毛，但其中最多以濾鏡特效為主，變變色調、加一下字幾乎個個 App 都做到，但如果要進一步突出主體，或需要一些更智能的選擇。



Adobe 官方開發的《Photoshop Camera》就承繼了 Photoshop 的精神，以手機隨便就可以為相片加入極盡華麗的特效，近期更追加了《新世紀福音戰士EVA》filter，即教你點玩👇👇👇

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