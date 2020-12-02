虛擬銀行提供貸款服務　定位息低、快批 有望成市場新趨勢

虛擬銀行為客戶帶來銀行服務的新選擇，除了存款息率較為吸引之外，部分虛擬銀行也有提供私人貸款及清卡數貸款產品。過往，客戶向銀行申請貸款手續往往較為繁複，審批時間較長；而向財務公司貸款雖然批核較快，但息口一般較高，而且對於個人信貸評級或會構成影響，多少為大家帶來心理障礙。虛擬銀行打入貸款市場，正好為消費者帶來多一個選擇。

透過虛擬銀行申請貸款 一部手機即可辦妥

傳統銀行主要透過分行提供服務，雖然近年已經開始提供網上申請的方法，但是部分銀行的申請過程仍然需要客戶透過線下方法，例如親身到分行提交文件以完成申請手續。相比之下，虛擬銀行讓客戶足不出戶、全程透過手機應用程式提交申請。如果本身已經是虛擬銀行的客戶，更只需補充少量個人資料，如職業及薪酬，過程快捷簡便。

虛擬銀行運用大數據評估風險 省卻提交文件功夫

一般而言，傳統銀行都需要客戶透過電郵或傳真提交入息證明等文件，在批出貸款之前更可能需要到分行遞交文件正本。以科技為本的虛擬銀行，在審批過程中改以大數據分析，評估客戶入息，並透過個人信貸資料庫及研究數據，以分析貸款人的還款能力。申請人毋須提交入息證明或地址證明文件，過程得以簡化，批核時間自然大為縮短。

虛銀貸款即時批核 申請至放款全程最快只需5分鐘

透過傳統銀行申請私人貸款，通常都需要經過後勤人手審批，網上途徑往往只供提交申請之用。即使個別銀行能夠即時提供批核結果，發放款項亦需要時間。相對而言，虛擬銀行只要客戶在銀行手機App內同意貸款條件，銀行便可以基於客戶資料即時在銀行戶口放款。由申請至貸款過數需時最快只需要5分鐘，流程相對上較為簡單。

虛擬銀行提供貸款申請、批核及放款，過程最快只需5分鐘。

虛擬銀行節省租金及人手成本 貸款息率更相宜

由於虛擬銀行本身沒有分行，租金及人手開支壓力相對較輕，從而使客戶受惠。以天星銀行airstar為例，私人貸款實際年利率便低至1.85厘，息口於市場上具競爭力。

天星銀行「貸款一筆清」

此外，天星銀行最近新推出「貸款一筆清」^，能為需要整合卡數及高息貸款人士減低利息支出。「貸款一筆清」的實際年利率低至2.99%，總利息支出節省高達91%*，每期還款額節省高達66% *。

*以上例子只供參考。上述「還信用卡Min Pay」例子是假設總結欠金額全數為信用卡結欠，並以一般信用卡年利率為30%、每月只繳付信用卡結欠的5%或港幣50元(以較高者為準)計算。平均每月還款額以首12個月的還款額計算，並已被約至整數。實際年利率為34.49%。全期總利息支出已被約至整數。上述「airstar」例子是以天星銀行貸款一筆清年利率2.95%及還款期72期計算(實際年利率2.99%)。平均每期還款額及全期總利息支出已被約至整數。實際節省之利息支出及每期供款須視乎個别信用卡公司所收取之利率及天星銀行最終審批的貸款一筆清利率。

慳息兼享首60日免息免供 私人貸款客戶同樣適用

由即日起至2021年2月15日期間，成功申請及提取「貸款一筆清」或以HKD200,000或以下之私人貸款，客戶只要在「最終批核結果」頁面自行選擇參加「60日免息免供」^，便可於提取貸款後首60天就毋須還款。假如客戶在首個還款日之前，已經提早全數償還貸款，更毋須繳付任何利息。

天星銀行貸款一筆清 60日免息免供

想了解更多天星銀行airstar網頁，可瀏覽：https://bit.ly/33zfWkh

^優惠受有關條款及細則約束。

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資料來源：天星銀行網頁