【網購安全貼士】電子支付成現今新常態　方便、安全、普及化

疫情持續加上限聚令，在安全至上的情況下，市民盡可能留家抗疫及WFH。但是生活日常仍需解決，可以讓消費者足不出戶的網購消費模式自然最得民心。其實電子支付漸趨普及早已有跡可尋，全球知名的支付科技品牌於今年6月，在全球多個主要市場進行了一項調查，結果顯示60%的被訪者很可能將電子支付變成恆久習慣，而近半數人計劃在疫情過後仍繼續減少使用現金。正因為電子支付愈加普及，精明消費者自然要認清這種消費模式的特性及安全性。

使用支付卡在網上購物 同時買來方便和安心

網上消費在疫情下持續增長絕對有理由，一來可減少跟人與人或物件之間的接觸，二來其方便程度實在叫人無可抗拒，足不出戶就能買到各種生活所需。這段漫長的抗疫歲月下，小編一家的食糧都以網購解決，還有宅配服務，既省時又省力，每一步都細心體貼。正如小編的一個火鍋控朋友在限聚令下火鍋癮發作，火鍋一人前外賣完全能夠滿足他的口腹之欲。真是一卡在手，隨時滿足消費者的即興消費模式。

為減少接觸細菌病毒，社會各界紛紛鼓勵消費者盡量避免使用現金，並轉用電子支付。除了考慮到健康衞生因素外，另一個原因是電子支付既安全又可靠，能夠為消費者提供多重保障，免受損失。當消費者使用信用卡、扣帳卡和預付卡付款時，他們的交易便會受到支付業科技公司在全球快捷及可靠的網絡保障。所有晶片支付卡，包括剛推出市面的無號碼卡，均採用高科技加密技術，確保持卡人的個人資料及其交易資料不會外泄，連同日漸常用的虛擬卡，無論持卡人以插卡、感應式支付或手機支付模式付款，過程均毋需輸入個人密碼。

支付卡付賬愈見普及，全方位滿足生活所需。

進行網上交易時，發卡銀行一般先會要求進行雙重認證，向持卡人的登記手機號碼發放一次性認證碼，確保持卡人的身份正確。一旦遇上欺詐交易、未經授權交易、被盜用，以及未能完成的交易等情況，持卡人亦會獲得退款保障，自然用得安心又放心。 但消費族亦需要時刻保持警覺，不應將自己的任何支付卡資料和一次性密碼洩露給第三者，以免讓自己陷入損失的風險。

支付卡晶片的高科技加密技術，確保資料不會外泄，持卡人用得安心又放心。

創新安全支付技術你要知

無可否認，電子支付模式的普及化確是改變了傳統付費方式，而當中的安全技術，亦精益求精。所以持卡人在選用信用卡、扣帳卡和預付卡時，當中的安全保障絕對是考慮的首要條件。近日，全球最大型金融科技業盛事 — 新加坡金融科技節（Singapore FinTech Festival）首次移師網上舉行，作為大會其中一個主贊助商，Mastercard在科技節上亦展示出多項嶄新的支付安全技術，包括數碼付款方案「Click to Pay」及「生物驗證卡」（Biometric Card），值得電子支付用家留意。

簡單安全是「Click to Pay」的開發前提，日後消費者在網上結賬時，只需在賣家網站或電話應用程式的付款頁面上點擊數個按鍵，便毋需每次輸入卡號和個人資料，不再需要牢記不同支付卡的密碼，輕輕鬆鬆完成網上付款。另一個叫小編大感興趣的創新技術是利用指紋作身份驗證的生物驗證卡（Biometric card）。此卡將原本用於手機支付的指紋掃描技術跟支付卡上的晶片結合，並適用於全球的EMV終端機。消費者日後在實體店付款時，可直接在卡上進行指紋驗證，安全性大大提升。據悉生物驗證卡暫時會以新加坡為首先發行之地區，香港消費者可能要再耐心等候。