【理財新思維】60日免息免供　稅季借貸攻略

踏入稅季，相信好多人都感到煩惱，比對各種方式尋找最精明方法交稅。過往，以借貸或信用卡方式交稅都是不少人的選擇，但隨著虛擬銀行普及，他們運用金融科技提供更快捷更具彈性的理財服務予客戶，市面上更有虛擬銀行提供「60日免息免供」優惠，令打工仔可以輕鬆過渡稅季，靈活調動資金。

特長60日免息免供還款期 交稅新選擇

隨著稅季到來，既要交稅，又想保留現金準備過新年，可能都是不少打工仔的煩惱。大家都想盡辦法利用坊間各種優惠去協助處理稅款，以減輕相關負擔。有些納稅人會選擇以信用卡交稅，借助免息還款期（一般約為45日）的便利周轉資金。不過，在免息還款期後，倘若一時忘記交款，隨後的貸款利率就變得相當高，絕對是一個後顧之憂。

相比之下，部分虛擬銀行的私人貸款服務就提供一個新選擇讓客戶減輕稅季的財務壓力。天星銀行私人貸款就設有長達60日的免息免供還款期¹。客戶如果於60日內還款，保證免息免供，讓打工仔有更充裕的時間應付稅項開支，就算稅季都無須急於應付還款，可以鬆一口氣。

由即日起至2月28日，於天星銀行airstar手機App成功申請及提取不超過20萬港元私人貸款的合資格客戶，只需在App內貸款申請的「最終批核結果」頁面自行選擇參加「60日免息免供」，便可於提取貸款後首60天不需供款。如客戶於首個供款日之前提早全數清還貸款，更不用支付任何利息。

貸款高達月薪12倍 靈活調配資金無難度

此外，天星銀行airstar私人貸款金額最多可達月薪12倍或100萬港元（以較低者為準）²，不但滿足交稅需要，交稅後更有餘額應付新年開支。

免除交文件之苦 大數據助虛銀加快審批貸款

雖然市面上私人貸款選擇眾多，但是貸款條件各有不同。適逢虛擬銀行打入市場，正好為大家提供一個新答案。

傳統銀行即使標榜借貸息率相宜，但其實往往要求較大的貸款額（例如過百萬港元貸款額）才可享受低息。相反，虛擬銀行無須負擔分行租金，在經營成本較低的情況下，自然有空間向客戶提供較低的貸款息率。以天星銀行私人貸款為例，即使貸款額超過20萬港元未能享有免息免供優惠，其實際年利率最低為1.85%，可謂相當具競爭力。

另外，傳統銀行審批貸款往往需要申請人提供身份證、住址證明及入息證明，並涉及人手處理，需時較長。而以數碼化為本位的虛擬銀行運用大數據分析客戶風險狀況或還款能力等，能使客戶在毋須提交證明文件的情況下，都可以即時獲得貸款審批³。

傳統銀行由等待申請文件到批出款項，需時數天至一星期不等。然而，虛擬銀行運作自動化，再配合以大數據分析，加快審批程序，由申請到貸款過數都可以「快人一步」。以天星銀行airstar為例，由申請至貸款過數，最快只需5分鐘。.

趁新年伊始，為自己的財政做更好的打算吧。

有虛銀提供長達60日免息免供還款期的貸款優惠，令打工仔可以輕鬆面對稅季。

了解更多：http://bit.ly/38iqQhp

#資料來源：天星銀行網頁

1. 詳情請參閱天星銀行網頁上之《60日免息免供優惠推廣條款及細則》。

2. 私人貸款的免息免供優惠只適用於港幣200,000或以下。

3. 按個別情況，本行有權要求客戶提供額外文件以作批核，所需審批時間視乎實際情況而定。

優惠受相關條款及細則約束，詳情請參閱：http://bit.ly/38iqQhp

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