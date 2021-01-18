CES2021七大最佳產品　ASUS G15奪最佳筆電　Samsung機械人最搶眼

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CES2021 結束不久，今年在疫情下，各大廠商，如ASUS﹑Samsung﹑LG等，都在線上直播分享最新的產品。外媒 The Verge 一如以往，把 CES2021 的新產品，分成不同類別，並評選出該類別的最佳產品。如你正打算今年買新手提電腦﹑電視，以下的評選應該有很大的參考價值。

👇👇CES2021 外媒評選 7 大最佳產品👇👇

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