撰文：陳錦洪
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CES2021 結束不久，今年在疫情下，各大廠商，如ASUS﹑Samsung﹑LG等，都在線上直播分享最新的產品。外媒 The Verge 一如以往，把 CES2021 的新產品，分成不同類別，並評選出該類別的最佳產品。如你正打算今年買新手提電腦﹑電視，以下的評選應該有很大的參考價值。
👇👇CES2021 外媒評選 7 大最佳產品👇👇
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MacBook Pro 2021 升級6大亮點！Bloomberg、郭明錤Apple指將會有6大升級亮點，包括配備升級版的Apple Silicon M1晶片、機身設計改變、以及不少果迷引頸以待「MagSafe」終於回歸。
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