日本名牌Final Audio 推出A3000 / A4000/ VR3000，共3款定價只需千元左右的新有線耳機。最特別是沿用2020年神作A8000造型(售價$14900)，以十分一價錢，還原其聲效設計，絕對是抵玩之作。

Final Audio A4000（鍾世傑 攝）

Final這家日本耳機廠成立於2007年，是一班熱愛耳機的技術流高手創辦，大部份耳機都超貴，買對耳筒要一兩萬、但又會出E Series子彈仔千零蚊輕便耳機，相當全面。去年它們推出了耳機迷人人想好恨要的Final A8000頂級動圈耳機，口碑及銷量都非常勁。而A4000就是想在平價價位中，實現該價位所不可能實踐的音質標準，是非常之賣大飽，適合新手試玩這日本品牌的重點商品，即睇介紹！

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👇👇音色好與與壞 視乎駁線你肯唔肯買👇👇

為何還要用有線耳機？因為一定比較好聲！但iPhone跟不少android手機都已取消3.5mm耳機插，可以用甚麼方法用盡新購買的升級耳機？

可能你會問，apple不是已經有Lightning to 3.5mm adapter了嗎？但那條東西絕對會浪費了你千元以上的好耳機，市面有些三廠「聽歌神線」，原理是以「搭橋」方式跳過iPhone原生解碼晶片，以更高分率頻去處理音樂，如果你有心買新耳機想提升播歌設備水準，投資多一千幾百絕對事半功倍。以下有4個解決方案！給你參考！

好吧，原來你還是想用無線耳機，以下有消委會最新公開的33款全無線耳機試用評測報告，去揀吧！

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消委會33款全無線耳機評測AirPodsPro/Bose/Sony哪款性價比高？

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全文連結：音質/電量/降噪 消委會教選購全無線耳機5貼士

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