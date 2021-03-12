撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-03-12 16:55

M1 Mac Mini 兩個月實戰評測！去年Apple推出自家處理器M1晶片後，同步推出MacBook及Mac Mini。記者就實戰使用Mac Mini 兩個月後，發現比起MacBook Air更加抵玩，更覺得是Apple近年最值得入手的電腦產品。

Apple Silicon M1處理器去年公布，同步推出MacBook Air／MacBook Pro以及Mac Mini。之前記者已經實測過MacBook Air，對它的評價已經非常高。隨後再實戰使用Mac Mini 兩個月之後，發現它的性價比更高！可算是近年Apple最抵玩的電腦產品！究竟新機有什麼值得入手的賣點？實戰過後有什麼優缺點？立刻為大家詳盡解說。

M1 Mac Mini雖然機身設計沒有大改，但性能上比上代大躍進。（林勇攝）

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同場加映：M1 MacBook原生及Rosetta 2兼容軟件一覽！外國亦有網站整合了過300個軟件兼容度列表，立刻哪些軟件用不用到？

👇👇即睇外媒總結對應Apple M1 MacBook Air／Pro／Mac Mini的軟件兼容度（包括原生及Rosetta 2）👇👇

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睇全文 👉Apple M1/Rosetta 2 MacBook Air/Pro/Mac Mini 300兼容軟件全覽

同場加映：Apple M1 MacBook Air推出了一段時間，記者實測了近1個月的時間，發現新機的表現更出乎自己預期！

👇👇Apple M1 MacBook Air實測一個月，看看近乎完美8大賣點，以及一個小缺點👇👇

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同場加映：早前曾經傳出今年2021 MacBook Pro將會有大幅改動，最近Apple最強分析師郭明錤更指今年推出的MacBook Pro將會有兩大重點回歸！

👇👇Apple分析師郭明錤最新報告，爆2021年MacBook Pro將有多項更新及新重點功能回歸👇👇