1400蚊買到iPhone！Amazon官方翻新機比二手開倉更好？外媒開箱實試6個入手重點！早前不少連鎖店開倉平賣iPhone等蘋果產品，都引來不少用家搶購。不過這些展示機大都被玩得很殘舊，究竟值不值得入手就見仁見智。
其實美國Amazon一向都有「認證」翻新iPhone選購，最平1400蚊就可以入手iPhone 8，還可以直送香港，究竟有沒有伏？
Amazon一直來來都有Renewed系列，iPhone以外還有Android手機，不過論抵買的還是要數各款iPhone手機。Amazon官方證證檢測過的翻新iPhone，當然比一般開倉／二手更有保證。不過究竟是否真沒有伏？外媒最近就試購入一台超抵買的iPhone 8（179美金／約$1400），看看開箱實試作參考，同時作多點分析5點注意地方。
外媒MacRumors記者入手Amazon Renewed iPhone 8，外表看起來非常不錯。（圖片來源：MacRumors）
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