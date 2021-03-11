1400蚊買到iPhone！Amazon官方翻新機比二手開倉更好？外媒開箱實試6個入手重點！早前不少連鎖店開倉平賣iPhone等蘋果產品，都引來不少用家搶購。不過這些展示機大都被玩得很殘舊，究竟值不值得入手就見仁見智。

其實美國Amazon一向都有「認證」翻新iPhone選購，最平1400蚊就可以入手iPhone 8，還可以直送香港，究竟有沒有伏？