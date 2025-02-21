天氣潮濕拖板放地下超危險？台電教下雨天2要、2不要 防觸電/火災｜近日天氣變得潮濕，不少人都會開抽濕機等電器來對抗濕氣，不過天氣潮濕時將拖板放地下其實超危險，一不小心還可能觸電或引致火災，即睇詳情。



天氣潮濕、拖板直接擺地面有機會漏電？

近日不時下雨，濕氣重，插座、插頭容易受潮，由於雨天濕氣較重，插座、插頭若受潮或積聚灰塵，可能導致積汙導電，增加觸電或短路的風險。因此，台電提醒民眾在雨天使用電器時，應遵循以下「2不2要」原則。

天氣潮濕拖板放地下超危險？（AI圖片）

潮濕天氣2件事不要做 1.濕手不碰電器、插頭插座

除了濕手之外，若被雨淋濕，應避免接觸電器用品，以防觸電危險。

潮濕天氣2件事不要做 1.濕手不碰電器、插頭插座（資料圖片）

潮濕天氣2件事不要做 2. 家電受潮勿插電

若懷疑及肯定家電已經泡水或受潮，馬上停止使用，切勿再插電，建議馬上送檢修理，確保安全後才再使用。根本拖板的情況亦一樣，如果認為拖板已受潮，亦應立即停用，亦盡不要將拖板放在潮濕及有水氣的拖板／平面上。

潮濕天氣2件事不要做 2. 家電受潮勿插電（資料圖片）

潮濕天氣要做2件事 1.檢查及清潔插頭、插座

灰塵或毛髮遇濕氣可能導致兩極通電，引發短路甚至火災。清潔時應先關閉電源，並戴上膠質手套，使用棉花棒、紙巾或乾布輕拭，切勿使用濕布，以免觸電。

潮濕天氣要做2件事 1.檢查及清潔插頭、插座（資料圖片）

潮濕天氣要做2件事 2.漏水時要關閉電源

若家中出現嚴重漏水情況，應立即關閉電源總開關，防止漏電。

台電提醒民眾在雨天使用電器時，應遵循以下「2不2要」原則。（台電電力粉絲團）

台電更強調「不用不插」的原則，即使電器未開啟，只要插頭仍插在插座上，仍有積汙導電的風險。因此，長期不使用電器時，應拔除插頭，不僅省電，更能保障安全。此外，若發現插座鬆動或出現綠繡，應立即停止使用，並請專業人員協助更換，避免意外發生。

台電呼籲民眾，雨天用電安全不可輕忽，尤其是在潮濕的地板上使用拖板時，更應格外小心，避免因濕氣導致觸電或短路，確保居家安全。