Xiaomi小米15 Ultra實測｜Leica合作最強拍攝手機｜超強長焦夜拍
Xiaomi 小米15 Ultra上手實測，Xiaomi與Leica合作超強拍攝手機｜Xiaomi 小米 15 Ultra 正式推出！新機作為小米旗艦手機新一代，Xiaomi 小米 15 Ultra無疑是備受矚目的焦點。這部手機在外觀、拍攝和性能各方面都有非常出色的表現，堪稱是今年最值得入手的高端手機之一。記者早在兩星期前已經將新機入手，而且更在北京、香港以及西班牙巴塞隆拿出遊時，實試其出色的拍攝功能！
記者早前帶著Xiaomi 小米15 Ultra先後遊歷了北京、香港以及西班牙巴塞隆拿，徹底實測了Xiaomi小米 15 Ultra的各項拍攝等功能。
Leica Summilux光學鏡頭組合 - 捕捉畫質無話可說
Xiaomi 15 Ultra最大的賣點，無疑是它強大的相機系統。這部手機採用了聯手Leica Summilux鏡頭組合，可謂業界頂尖水平。
主鏡頭採用1吋超大感光元件，加上F1.63超大光圈，能在弱光環境下捕捉極佳的細節和動態範圍。在海洋公園拍攝熊貓時，我們見證了它出色的低光表現 - 即使在黑暗的環境下，照片仍然色彩飽滿，細節十足。與此同時，5000萬高解像度圖像能夠保留大量細節，即使放大後觀賞也毫不失真。
2億像素長焦鏡頭更是亮點所在。它搭載了1/1.4吋的大感光元件和F2.6大光圈，即使在遠距離拍攝，也能捕捉出色的畫質。我們在北京的奧運水立方及鳥巢拍攝，遠處的建築物輪廓清晰可見，色彩飽和度更是出眾。記者就在巴塞隆拿街頭，嘗試用這部手機去捕捉遠處的建築物細節。結果發現，即使距離遙遠，照片中的石塊紋理、窗棱線條等微小細節，仍清晰可見。相比以往手機的拍攝效果，Xiaomi 15 Ultra真是一大躍進。
此外，這款長焦鏡頭更支援In-Sensor Zoom技術，可將焦距從100mm拉伸至200mm。我們在聖家大教堂外，試拍遠處的的雕刻品，照片細節依然清晰銳利，絲毫看不出數碼放大痕跡。
無論拍攝旅行照片，還是攝影愛好者捕捉遠景，Xiaomi 15 Ultra的長焦鏡頭都能勝任。強大的成像實力，再加上靈活的變焦範圍，堪稱是業界最出色的長焦手機攝影系統。
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小米Xiaomi 15 Ultra試相
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此外，14mm的超廣角鏡頭，加上5000萬像素解像度，能輕易拍出震撼的全景大片。我們在巴塞隆拿的聖家堂前，只需一鏡就能盡收眼底。Xiaomi 15 Ultra擁有的大三元四焦段鏡頭系統成像表現真可謂出類拔萃，即使對專業攝影愛好者而言，它也足以成為一台出色的拍攝手機。
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專業攝影手柄 - 升級拍攝體驗
除了出眾的鏡頭組合，Xiaomi 15 Ultra還為用家帶來全新的專業攝影手柄。這款配件不僅增強了手持穩定性，更融入了一些貼心的設計。
首先是全新的姆指架設計，令右手的握持感更舒適自然。再者，手柄上還設有快門鍵和Leica街拍模式專用按鈕，讓拍攝操作更加順暢。使用手柄時，螢幕上還會出現仿製Leica相機的經典機背介面，盡顯復古風範。這不但增添了樂趣，更可讓用家欣賞到猶如使用傳統照相機的拍攝體驗。
出色性能 - 旗艦算力配備
除了拍攝功能，Xiaomi 15 Ultra的整體性能表現也是相當出色。它搭載了Snapdragon 8 Elite旗艦晶片，在Geekbench 6跑分測試中，單核得分接近3000分，多核更達9200分，堪稱業界頂尖水平。在日常應用和游戲體驗方面，Xiaomi 15 Ultra同樣實力非凡。我們測試了一些高畫質遊戲如《原神》和《崩壞:星穹鐵路》，即使在最高畫質和60fps設定下，手機也能保持流暢運行，絲毫不見卡頓。
內置高達5410mAh高容量電池，對應90W有線快充以及80W無線快充，基本上15分鐘就可以充滿近一半電量。而且因為其大容量的電池關係，記者於巴塞隆拿高強度全日拍攝下，都可以用到接近一天的續航力，一般使用一定至少可以近一天半。而且，如果大家連專業相機手把一起使用，更可以需要時自動為手機充電（可設定為手機低於20%時為手機充電），可以為手機提供額外多幾小時續航。
小米與Mac、iPhone互聯
另外，今次手機推出同時，小米推出「小米互聯服務」，可以在iPhone或Mac下載其app，然後當小米手機與Mac機與iPhone連結，直接互傳files，甚至可以用來遙控小米手機，對於果迷用家十分實用。（將有另文再詳細介紹）
結語
綜結而言，今代Xiaomi 15 Ultra無疑是一款非常出色的旗艦手機。它在設計、拍攝和性能各方面都有出色表現。尤其是強大的相機系統，讓它成為了專業攝影愛好者的最佳拍檔。Leica Summilux鏡頭組合、1吋大感光元件，以及2億像素長焦鏡頭等頂級配置，無疑是目前市面上令人驚喜的手機相機。再加上專業手柄等貼心配件，更是將手機攝影推向了更高新境界。新機售價由8999元起（16＋512GB），可比擬國內售價之餘，更比國行版更多優惠，如預購贈送攝影套裝以及更多優惠如享受6個月碎屏保障服務、12個月額外保養、一年內一次保外免手工費等本地星級服務，以及機場貴賓室、雲端儲存和音樂/影音訂閱等贈品，非常抵玩！