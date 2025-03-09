iPhone 個人熱點連不上？10招解決問題重新連接 即睇設置調整教學｜許多iPhone用家在使用個人熱點時，常遇到無法連線、頻繁斷線或不穩定的情況，即便升級到最新iOS版本後，這些問題仍可能持續存在。以下提供10個詳細的解決方法，改善iPhone個人熱點的連線問題。



1. 重新啟動個人熱點

這是最簡單和有效的方法之一。

步驟：

1.進入iOS的「設定」。

2.點選「個人熱點」。

3.將「允許其他人加入」關閉，等待約5秒後重新開啟。

此操作可重置熱點連接，解決大部分臨時性問題。

2. 開啟個人熱點的最大化相容性

如果你使用iPhone 12系列或新機型，但其他設備無法偵測到熱點，可能是因為這些設備僅支援2.4GHz Wi-Fi，故需要更改設定。

步驟：

1.進入「設定」>「個人熱點」。

2.開啟「最大化相容性」。

這會強制iPhone使用2.4GHz頻段，讓舊款設備能夠偵測到熱點。

3. 更新到最新iOS版本

確保你的iPhone運行最新的iOS版本，以獲得系統修復和新功能。

步驟：

1.進入「設定」>「一般」>「軟體更新」。

2.下載並安裝最新的iOS版本。

4. 修改iPhone設備名稱

若熱點經常無法連線，試著更改iPhone的設備名稱。

步驟：

1.進入「設定」>「一般」>「關於本機」。

2.點選「名稱」並重新命名後重新開啟個人熱點，嘗試連線。

5. 重新啟動iPhone

有些連線問題可能是由於系統臨時錯誤所致。

6. 重置網路設定

如果熱點問題持續不斷，可以嘗試重置網路設定。

步驟:

1. 進入「設定」>「一般」>「移轉或重置iPhone」

2.「重置」>「重置網路設定」，此操作會刪除所有網路設定，但不會影響其他資料。

7. 檢查行動網路訊號

不穩定的4G/5G訊號可能導致熱點斷線或連線不穩。確認當前位置的訊號強度。若訊號不佳，嘗試移動到訊號較強的位置。

8. 使用藍牙共享網路

如果Wi-Fi熱點持續出現問題，可以改用藍牙共享網路。

步驟：

1.進入「設定」>「藍牙」，並與其他設備配對。

9. 檢查控制中心的個人熱點設定

假如其他設備找不到熱點，可能是因為個人熱點未在控制中心啟用。

步驟：

1.滑出控制中心。

2.長按左上角的網路設定，確認右下角的「個人熱點」是否已開啟。

10. 清理iPhone存儲空間

儲存空間不足可能影響系統性能，包括熱點功能。

步驟：

1.進入「設定」>「一般」

2.選擇「iPhone儲存空間」。

3.